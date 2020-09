[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기주택도시공사(GH)가 평택BIX에 경기행복주택 308가구를 공급한다.

행복주택은 청년, 산업단지근로자 등 젊은 계층과 고령자 등 주거취약계층의 주거안정을 위해 주변 시세의 60~80%수준으로 저렴하게 공급하는 공공임대주택이다. 경기행복주택은 GH에서 공급하는 경기도에 특화된 행복주택이다.

평택BIX 경기행복주택은 산업단지형 행복주택으로 평택항 배후단지 등과 인접한 황해경제자유구역 평택포승(BIX)지구 일반산업단지 내 위치하고 있다.

이번 모집 대상은 청년 263가구, 산업단지 근로자 30가구, 신혼부부 및 한부모 가족 10가구, 고령자 5가구 등이다.

GH는 인근에 산업단지 또는 업무단지가 위치하고 있는 해당지역의 특성을 고려해 수요가 많은 청년계층을 공급대상에 추가했다. 특히 소득 및 기간 요건을 완화해 임대주택 실수요자의 입주기회도 확대했다.

