"전국민 차별없이 정기적 현금"…사상 첫 기본소득법안 나온다

[아시아경제 박철응 기자] 조정훈 시대전환 의원이 사상 처음으로 기본소득법안 발의에 나섰다. 모든 국민에게 차별없이 정기적으로 현금을 지급하자는 것이며, 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 같은 경제적 재난 상황에서 지원금을 지급할 수 있는 근거도 담았다.

조 의원은 기본소득법 제정안을 마련해 9일 동료 의원들에게 공동 발의 협조 요청을 했다. 성일종 국민의힘 의원이 지난 6월 '기본소득도입연구법안'을 발의했지만, 이는 이름처럼 연구계획 수립과 연구위원회 설립 등 '연구'에 초점을 맞추고 있을 뿐이다. 당장 기본소득 도입을 결정하기는 현실적으로 쉽지 않겠지만 사회적 논의는 더욱 활발해질 것으로 보인다.

조 의원은 "최근 자동화 기술의 발달로 인해 노동이 소득을 창출하지 못하는 산업구조로 변화하고 있으며, 이로 인해 소득이 양극화되고 있다"면서 "소득양극화와 인권의 사각지대를 해소하며 내수를 진작시키고, 공유자원과 공공의 기여에서 나오는 부를 분배 하고자, 재산·소득·노동활동과 관계없이 모든 국민과 일부 결혼이민자, 영주권자 등에게 개별적으로 아무런 조건 없이 정기적으로 일정한 금전을 지급하기 위해 기본소득법을 제정하고자 한다"고 했다.

지급대상을 제한하고 신청한 사람에게만 기본소득을 지급할 경우, 심사 절차로 인해 선별 복지제도와 마찬가지로 행정력이 불필요하게 소모된다는 판단이다.

무차별·무조건·개별적·정기적으로 현금을 지급한다는 원칙을 담았다. 다만 지역화폐로도 지급할 수 있도록 해서 내수 활성화에 기여하자는 내용이다. 또 경제적사회적 재난의 경우에 일시적으로 지원금을 지급할 수 있도록 법률에 근거를 마련하기도 했다.

기본소득과 효과가 중복되는 선별복지 제도나 조세 감면제도 등은 단계적으로 정비하고, 기본소득 제도 운영과 연구를 위해 기본소득위원회를 설치하는 내용을 담았다.

국회법상 의안 발의는 의원 10명 이상의 찬성을 필요로 한다. 소수 정당인 조 의원이 이를 확보할 수 있을 지가 관건이다. 국민의힘은 기본소득 도입 검토를 표방하고 있으나 일괄적인 전면 지급에는 선을 긋고 있다. 결국 더불어민주당 의원들이 얼마나 참여할 지가 관건으로 보인다.

박철응 기자 hero@asiae.co.kr