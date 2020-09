공공입찰·평가 ‘인증제도’ 손질…조달기업 인증 부담↓

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 공공조달 부문의 입찰·평가과정에서 요구되는 기업 ‘인증’ 부담이 한층 완화될 전망이다.

조달청은 기업의 인증 부담을 줄이는 취지로 ‘물품구매 인증 적용방식 개선대책’을 확정해 시행한다고 9일 밝혔다.

개선대책은 지난 6월 중소기업중앙회가 정세균 국무총리에게 건의한 내용을 반영해 마련됐다.

당시 중앙회는 총리에게 공공조달시장에서 중소기업에 요구되는 인증 취득 및 유지 부담을 줄여줄 것을 건의했고 이달 4일 발표한 ‘정부인증제도 개선방안’에 이 같은 내용이 실제 포함됐다.

이에 따라 조달청은 우선 조달기업의 부담 완화를 위해 입찰참가 시 최소한의 인증제도만 운영키로 했다.

법정 임의인증과 민간인증을 요구했던 기존 공공입찰 참가조건을 국가통합인증마크(KC) 등 법정 의무 인증만 허용하는 것으로 개선하고 인증에 의한 제한경쟁은 국가계약법령 등이 명시한 한국산업표준(KS), 우수단체표준 등 5개 인증제도만 활용한다는 게 핵심이다.

낙찰자 선정을 위한 평가단계에선 변별력이 낮은 것으로 판단되는 국산 우수 소프트웨어(GS) 등을 삭제해 조달기업의 부담을 줄인다. 또 신규로 추가되는 인증에 ‘일몰제(3년)’를 의무 적용하고 인증을 다수 보유한 기업에 부여하던 가점도 폐지한다.

이외에 조달청은 계약체결 후 등록되는 종합쇼핑몰에서 제품별로 표출되는 인증 수를 5개로 제한해 참여 기업 간 불필요한 경쟁이 발생하지 않도록 하는 한편 국가기술표준원과 협력해 장기적으로 ‘인증정보센터’를 구축, 조달기업이 필요한 인증을 쉽게 확인하고 불필요한 수기제출 부담은 해소키로 했다.

정무경 조달청장은 “조달청은 그간에도 인증제도가 최소한의 안전과 품질확보를 유지하는 데 필요한 장치로 활용될 수 있도록 노력해 왔다”며 “개선대책 시행은 이러한 노력에 더해 앞으로 조달기업이 인증을 불필요한 규제로 느끼지 않도록 부담을 완화하는 역할을 하게 될 것”이라고 말했다.

정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr