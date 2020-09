나주금성고, 제22회 전국중고생자원봉사대회 ‘은상’ 수상

[아시아경제 호남취재본부 이준경 기자] 나주금성고등학교는 학교 자율동아리 설리번이 지난 7일 비대면으로 개최한 ‘제22회 전국중고생자원봉사대회’에서 은상을 차지했다고 9일 밝혔다.

‘전국중고생자원봉사대회’는 전국중등교장협의회가 주최하고 교육부, 보건복지부, 여성가족부 등이 후원하는 전국 단위 자원봉사대회에서 가장 큰 규모와 역사를 자랑하는 행사다.

이번 대회는 총 1879 명이 지원해 전국의 중고생들이 712건의 자원봉사 활동 내용과 후기를 공유했다. 금성고 설리번은 꾸준한 교육봉사와 멘토링 활동으로 1879 명의 지원자 중 최종 40인에 선정돼 장관상인 은상을 수상했다.

설리번은 지난 2012년부터 현재까지 꾸준하게 인근 중학교 학생들과 멘토링을 진행하고 있다. 또 매주 토요일 3시간씩 중학교 학생들을 대상으로 국어, 영어, 수학, 체육, 과학 실험 등 멘티 학생들을 위해 교육봉사 활동을 전개하고 있다.

설리번 부장 이태준 학생은 “미래도전 프로젝트의 지원이 없었다면 꾸준하게 교육 멘토링을 이어나갈 수 없었을 것”이라고 소감을 밝혔다.

