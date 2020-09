이현창 전남도의회 위원장, 전국 최초 ‘균형발전지표 조례’ 발의

[아시아경제 호남취재본부 이준경 기자] 전남도의회는 이현창 경제관광문화위원장(더불어민주당, 구례)이 대표 발의한 ‘전라남도 균형발전지표 개발·활용에 관한 조례’가 지난 8일 소관 상임위를 통과해 전국 최초로 제정될 전망이다고 9일 밝혔다.

이번 조례안은 도내의 지역균형발전 사업을 효과적으로 추진하기 위해 지역의 낙후도와 낙후된 지역의 성장촉진 등을 반영한 균형발전지표를 개발하고, 각종 공모사업 추진에 있어 도내 시·군 간의 균형발전을 촉진할 수 있도록 각 사업별로 평가지표, 평가항목에 대한 배점에 가산점을 반영한다.

또 균형발전지표를 다른 평가지표에 비해 평가비율을 높여 적용하고 시와 군 지역을 분리해 평가하는 방법 등 도내 지역 간의 격차 해소를 위한 구체적인 활용방안에 관한 내용을 담고 있다.

이현창 위원장은 “지방 소멸위기이나 산업화, 도시화와 동떨어진 시·군은 지역성장을 꿈꾸기도 어려운 현실이고 각종 공모사업 대상지 선정에 있어 일부 시·군에 집중되고 있어 갈수록 도내 지역 간의 격차는 벌어질 것이 자명하다”며 “지역 간의 격차 해소와 지역균형발전을 위한 균형발전지표 개발은 반드시 필요하다”고 강조했다.

이어 “전남도 균형발전지표 개발·활용에 관한 조례가 제정돼 각종 공모사업뿐만 아니라 지원 사업에 있어서도 낙후된 지역이 소외받지 않고 동반 성장할 수 있는 계기가 되기를 바란다”고 덧붙였다.

전남도는 올해 전남 특성을 반영하고 전남의 중장기적 균형발전 기반을 구축하기 위해 ‘전남형 균형발전도 평가지표 개발 및 활용방안’에 대한 연구 용역을 실시하고 있고 용역결과가 나오게 되면 전남형 균형발전지표 체계가 구축될 전망이다.

이번에 발의한 ‘전라남도 균형발전지표 개발·활용에 관한 조례’는 오는 18일 제346회 도의회 2차 본회의에서 심사할 예정이다.

호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr