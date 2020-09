불티나는 공모주펀드…유안타證 석달 만에 5000억 판매

기간내 전체 판매액 1.6兆의 3분의1 차지…단일판매사로는 1위

[아시아경제 이민우 기자] 유안타증권이 세 달 만에 공모주펀드를 5000억원 가량 판매했다. 단일 판매사 중 가장 많은 수준이다. 펀드시장 부진 속에서도 공모주펀드에 대한 관심이 커지는 모양새다.

유안타증권은 지난 5월말부터 지난달 말까지 3개월간 공모주펀드를 5000억원 가량 판매했다고 9일 밝혔다. 지난달에만 3000억원을 판매하며 시중 공모주펀드 흥행을 주도했다는 평가다. 금융정보업체 에프엔가이드에 따르면 이 기간 코스닥벤처, 하이일드, 코넥스하이일드, 일반공모주 등 공모주펀드 유형에 유입된 투자금(순현금흐름)은 1조6000억원이다. 이중 유안타증권이 단일 판매사로는 가장 많은 5000억월 판매하며 3분의1을 차지한 것이다.

최근 공모주 청약에 자금이 몰리는 가운데 물량확보 측면에서 유리한 공모주펀드를 통한 간접투자전략을 선제적으로 제시, 우량 공모주펀드를 엄선해 적극 제공한 결과라는 설명이다. 김용태 유안타증권 상품전략팀장은 " SK바이오팜 SK바이오팜 326030 | 코스피 증권정보 현재가 188,000 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 188,000 2020.09.09 00:00 장중(20분지연) 관련기사 증시 주변자금 사상 최대…넘치는 유동성, IPO 태풍 기다린다SK바이오팜, 주가 19만 원.. 전일대비 0.0%뜨거운 공모주 열기…10월까지 15개사 줄줄이 대기 close 에 이어 카카오게임즈, 빅히트엔터테인먼트 등이 상장하거나 상장을 앞두고 공모주 투자에 대한 관심이 높아지면서 고객 니즈에 최적화한 공모주 투자 상품을 선별 제공했다"며 "영업점 PB와 고객 모두 좋은 실적에 대한 기대로 적극 호응한 데다 공모주 우선 배정 혜택 및 비율 등 물량확보 측면에서 공모주 청약 대비 상대적으로 유리한 점도 흥행 요인으로 작용했다"고 설명했다.

유안타증권은 하반기에도 공모주 투자 상품을 지속적으로 추천하고 있다. 빅히트엔터테인먼트, 카카오페이지, 카카오뱅크 등이 상장을 준비하고 있어 공모주펀드를 통해 꾸준히 안정적인 성과를 기대할 수 있다는 판단이다.

최근에는 중국의 과창판 시장 공모주에 투자하는 펀드도 판매하는 등 해외 공모주 시장으로도 상품군을 넓혔다. 과창판 시장은 중국 정부가 기술혁신 기업의 자본조달을 지원하기 위해 지난해 7월 개설한 주식시장이다. 나아가 유안타그룹의 범아시아 네트워크를 적극 활용해 대만, 홍콩, 싱가포르 등 우량한 아시아 시장의 국경을 뛰어넘는 해외상품을 늘려간다는 방침이다.

정진우 유안타증권 GWM사업부문대표는 "사모펀드 부실화 사태, 공모펀드 자금이탈 등 펀드시장 침체 속에서 거둔 성과라 더 값지다"라며 "상품이 아무리 뛰어나고 운용 실적이 좋아도 사후 모니터링 등 심사, 관리 역량과 고객과 직접 소통하는 PB들의 역량이 뒷받침되지 않으면 이루기 어려운 성과인 만큼 앞으로도 상품을 판매하는 PB도 가입하는 고객도 모두 만족할 수 있는 상품을 제공하기 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr