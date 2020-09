트럼프, 경합주서 갑자기 '환경' 강조..."멕시코만 석유시추 금지 연장"

플로리다 유세에서 멕시코만 석유시추 금지령 10년 연장한다 발표

지난달 알래스카 야생보호구역 석유시추는 허용...정책 급선회

[아시아경제 이현우 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령이 미 대선 주요 경합주인 플로리다 유세현장에서 멕시코만 일대 석유시추 금지를 10년 연장시키는 행정명령에 서명했다 밝히며 갑작스럽게 환경정책을 강조하며 나서자 배경에 관심이 쏠리고 있다. 앞서 지난달 알래스카 야생보호구역의 석유시추도 허용하는 등 석유시추 규제를 해제하는데 앞장선 트럼프 행정부의 행보와 정반대되는 결정이다. 미 대선을 앞두고 플로리다의 민심을 잡기 위한 고육지책이라는 분석들이 나오고 있다. 미 석유시추 업체들은 강경한 환경정책을 시행할 것으로 예상되는 민주당 바이든 전 부통령의 당선 전에 시추권을 확보코자 노력 중인 것으로 알려졌다.

CNN 등 외신에 따르면 8일(현지시간) 플로리다주 주피터에서 열린 선거유세에서 "다음 세대를 위해 플로리다의 자연보존과 환경보호를 위해 노력할 것"이라며 "플로리다와 조지아, 사우스캐롤라이나주 해안 등 멕시코만 연안 일대의 해상 석유시추 금지기간을 연장하는 행정명령에 서명할 것"이라 발언했다. 이날 백악관은 트럼프 대통령이 멕시코만 연안의 석유시추 금지령이 기존 2022년에서 2032년까지 연장되는 행정명령에 서명했다고 발표했다.

이번 조치는 불과 지난달 초 환경단체들의 반대를 무릅쓰고 알래스카 북극권국립야생보호구역(ANWR)의 석유시추를 허용하는 등 미국 전역의 석유시추 금지령을 풀어줘왔던 트럼프 행정부의 정책과는 정반대되는 내용이다. 트럼프 행정부는 지난 2018년 1월 태평양, 대서양, 멕시코만 등 미국 모든 연안에서 석유와 가스시추가 가능토록 할 것이라며 규제 정비를 위한 5개년 계획을 세운다 발표한 바 있다.

이는 미 대선을 앞두고 주요 경합지역으로 떠오른 플로리다의 민심을 겨냥한 정책으로 풀이된다. 주요 외신들은 트럼프 행정부의 석유시추 금지 해제에 대해 플로리다 지역의 석유업체들은 찬성해왔지만, 지역의 주요 경제주체인 관광업과 부동산 등 분야에서는 환경파괴로 인한 피해 우려에 따라 인식이 매우 부정적이었다고 분석했다. 트럼프 대통령의 정책에 반대해오던 생물다양성행동기금센터에서는 "트럼프 대통령의 급선회는 진정한 변화를 의미한다고 보지 않는다"고 평가했다.

해당 소식 전후로 석유시추업체들은 앞다퉈 시추권 확보전에 나서고 있다. 미 대선 이후 친환경 성장을 강조해온 바이든 전 부통령이 당선될 경우, 시추권 확보가 불가능해질 수 있다는 우려 때문으로 알려졌다. CNBC에 따르면 미국 텍사스주와 뉴멕시코주 일대의 퍼미언분지 일대의 시추권 허가수는 올들어 지난달까지 404건을 기록해 지난해 225건, 2018년 11건 대비 급증했다.

이현우 기자 knos84@asiae.co.kr