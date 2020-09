매일유업, 건강과 정성을 담은 추석 선물 추천…셀렉스인기

[아시아경제 이선애 기자] 매일유업이 추석 명절을 맞아 제휴 온라인 쇼핑몰에서 건강과 정성을 가득 담은 추석 선물을 선보인다고 9일 밝혔다. 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)로 만나기 힘든 친척들에게는 매일유업 네이버 브랜드스토어, 카카오톡 선물하기, 쿠팡 로켓배송 등 온라인몰을 이용해 추석 선물을 집 앞까지 배송할 수 있다.

매일유업은 코로나19 장기화로 건강을 관리하고 면역력을 키우는 사회 분위기 속에 아이부터 어른까지 온 가족의 건강과 영양을 두루 챙길 수 있는 식음료를 앞세웠다. 매일유업의 생애주기별 영양설계 전문 브랜드인 ‘매일 헬스 뉴트리션(Maeil Health Nutrition)’은 1등 단백질 건강기능식품 ‘셀렉스 코어 프로틴’ 선물세트를 비롯해 아이들 건강 간식인 상하목장 우유, 가정간편식 등 영양 가득한 선물을 추천한다.

성인영양설계 전문가 ‘셀렉스’는 가장 중요한 영양소인 단백질을 일상에서 식사만으로는 채우기 힘들기 때문에 맛있고 간편하게 섭취할 수 있게 했다. 대표 제품인 ‘셀렉스 코어 프로틴 플러스’는 국내 최초로 한국인 대상으로 진행한 인체적용시험을 기반으로 만든 단백질 건강기능식품으로 시장 1위를 달리고 있다. ‘코어 프로틴 플러스’는 단백질의 질을 평가하는 ‘아미노산 스코어’가 110점 이상으로 식품의약품안전처의 건강기능식품 기준 대비 129%나 높은 양질의 단백질이다. 매일유업은 특히 부모님의 근육 건강 선물세트로 ‘코어 프로틴 플러스’ 세트를 추천하며, 선물세트는 분말 1캔과 스틱 14입 지관 1통, 전용 텀블러로 구성했다. 이외에 운동과 함께 깔끔하게 마시는 스포츠 영양식 ‘셀렉스 스포츠’ 선물세트, 일상에서 맛있고 간편하게 즐기는 ‘셀렉스 매일 마시는 프로틴’ 음료 선물세트가 있다.

아이들 건강 영양 간식으로 국내 유기농 유제품 시장 1위 브랜드인 ‘상하목장 유기농 우유’도 좋다. 상하목장은 유네스코 생물권 보전지역으로 지정한 천혜의 청정 지역인 고창군 상하면에 위치한 상하공장에서 생산하는 유기농 우유다. 항생제와 농약, 화학비료 없이 만든 100% 유기농 사료와 방목이 가능한 환경에서 자란 젖소에게서만 원유를 얻기 때문에 더욱 믿을 수 있으며, 흰우유와 바나나, 딸기, 초코 등 아이들이 좋아하는 다양한 맛이 있다.

설탕 무첨가에 담백하고 고소한 맛을 자랑하는 ‘매일두유 99.89’와 설탕 대신 현미농축액으로 건강한 단맛을 구현한 ‘매일두유 검은콩’은 남녀노소 즐겨 찾는 식물성 음료다. 매일유업이 제안하는 다양한 멸균 제품은 유통기한이 길고 상온에서도 보관이 가능해 집안에서나 성묘 갈 때 어디서나 편하게 마실 수 있다.

추석 연휴 기간 중 요리에 지쳤다면 간편한 조리에도 정성과 깊은 맛이 담긴 ‘상하목장 슬로우키친’ 가정간편식 선물세트를 추천한다. 스프 세트와 카레 세트, 파스타소스 세트가 있으며, 원재료 선정부터 조리 과정까지 홈메이드 가정식과 같이 시간과 정성을 담아 맛과 편리함 모두 만족할 수 있도록 선보인 가정간편식이다

매일유업 관계자는 “민족 최대의 명절인 추석을 맞아 가까운 가족과 사람들끼리 안부를 물을 때 최고의 선물은 무엇일지 고민했다”며 “본인의 건강과 선물을 받는 사람의 건강을 최우선으로 고려한 선물로 건강하고 행복한 한가위를 보내시기 바란다”고 밝혔다.

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr