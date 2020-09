갤럭시Z폴드2 톰브라운 에디션에 23만명 몰렸다

국내 배정 물량 1000대 미만…경쟁률 수백대 1

중고 커뮤니티에서 웃돈만 최소 100만원 이상

11일부터 갤럭시Z폴드2 사전예약 시작

[아시아경제 한진주 기자] 삼성전자의 갤럭시Z폴드2 톰브라운 에디션 추첨에 23만명이 몰려 높은 인기를 입증했다.

9일 삼성전자에 따르면 7~8일 삼성닷컴에서 진행한 한 갤럭시Z폴드2 톰브라운 에디션 추첨 판매에 23만명 이상이 응모했다. 톰브라운 에디션은 글로벌 5000대 한정으로 판매되는데 국내에 배정된 수량은 1000대 미만으로 추정된다. 경쟁률도 수백대 1에 달할 것으로 예상된다.

삼성전자는 갤럭시Z플립 톰브라운 에디션 판매 당시 사이트가 마비되는 사태를 겪으며 이번 갤럭시Z폴드 톰브라운 에디션 판매에는 온라인 추첨 방식을 도입했다.

일부 중고거래 커뮤니티에서는 396만원인 톰브라운 에디션 패키지에 100만~600만원에 달하는 웃돈이 붙었다. 당첨자에게 500만~1000만원을 주고 제품을 구입하겠다는 게시글도 눈에 띈다.

삼성전자 관계자는 "갤럭시Z폴드2 언팩 이후 성능, 디자인 호평에 힘 입어 소비자 관심이 높아지면서 제품에 관심을 가지지 않았던 고객들도 톰브라운 에디션을 통해 갤럭시Z폴드2에 대한 관심이 높아진 것으로 보인다"고 설명했다.

삼성전자는 갤럭시Z폴드2 인기를 이어가기 위해 구매고객대상 중고 보상 프로그램, 최대 100만원까지 현금으로 보상하는 특별 보상 프로그램도 운영한다. 11일부터 사전예약을 시작하는 갤럭시Z폴드2의 국내 초도 물량은 이동통신3사와 자급제 채널을 합쳐 약 1만대 수준인 것으로 알려졌다.

10만대에 달하는 플래그십 초도 물량에 비하면 적은 수치지만 지난해 출시된 '갤럭시폴드'의 초도 물량이 2000~3000대 안팎이었던 것과 비교하면 4배 이상 늘어난 것이다. 지난해 갤럭시폴드는 출시 초반 공급량 부족으로 인해 품귀 현상이 극심했다.

시장조사업체 카운터포인트리서치는 갤럭시Z폴드2 판매량이 50만대로 지난해 판매량(40만대)보다 25%가량 증가할 것이라고 전망했다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr