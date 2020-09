[아시아경제 박소연 기자] SK이노베이션은 화학사업 자회사인 SK종합화학이 8일 동반성장위원회가 발표한 '2019 동반성장지수' 평가에서 에너지화학 업계에서는 유일하게 8년 연속 동반성장지수 최우수 등급을 받았다고 9일 밝혔다. 8년 이상 최우수 등급에 선정된 기업은 SK종합화학, SK텔레콤, 삼성전자 등 3개 기업 뿐이다. SK종합화학은 연속 3년 이상 최우수 업체로 선정시 부여되는 '최우수 명예 기업'의 지위도 이어가게 된다. 동반성장지수는 동반성장위원회가 중소기업의 대기업상생경영에 대한 체감도 조사와 공정거래위원회 공정거래 협약이행평가 결과를 기반으로 최우수, 우수, 양호, 보통, 미흡 등 5개 등급으로 구분해 대기업 동반성장 수준을 평가하는 지수다.

박소연 기자 muse@asiae.co.kr