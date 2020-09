펫닥, 유기견 보호센터 봉사활동…"유기동물 보호소에 도움"

[아시아경제 유현석 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 상황으로 해외입양조차 어려워 유기견 보호소의 개체 수는 많아지고 사료 및 봉사 손길은 상대적으로 모자란 상황에서 펫닥이 봉사활동에 나섰다.

9일 업계에 따르면 반려동물 통합 케어 플랫폼 서비스 펫닥이 운영하는 반려동물 원스톱 케어센터 ‘브이케어’의 장솜이 수의사는 지난달 말 경기도에 위치한 레인보우쉼터를 찾았다. 레인보우쉼터는 비영리 시민단체인 코리안독스보호소(KDS) 내 반려동물 쉼터이며, 시보호소에서도 입양을 가지 못하는 아이들을 구조해서 해외로 입양을 보내고 있는 보호소이며 현재 250여 마리의 구조된 개들을 돌보고 있다.

쉼터는 각계각층에서 기부와 봉사활동으로 도움의 손길을 보내고 있다. 이날 현장에서는 배설물 제거 및 시설 청소와 더불어 사람을 경계하고 무서워하는 유기견들을 위한 간단한 사회화 교육도 진행됐다.

장솜이 수의사는 “구조된 동물들을 돌보는 데 필요한 물품이 많이 부족하다는 소식을 들은 터라 봉사활동에 오기 전 회사에 제품후원을 요청했는데 ‘펫닥 천연 수제 간식’ 등을 흔쾌히 지원했다"며 "코로나19로 현장 봉사활동은 어렵지만 크고 작은 후원을 통해서 유기동물과 보호소에 도움의 손길이 많아지길 바란다"고 전했다.

한편 브이케어는 수의사가 설계한 체계적이고 전문적인 서비스를 모토로 사고율 제로 원칙을 철저하게 지키고 있다. 전염병 사고 걱정 없이 안전한 호텔링 서비스를 제공하기 위해 반려견의 경우 5대 접종(종합, 켄넬코프, 신종플루, 광견병, 코로나) 및 항체 검사, 중성화 여부를 확인한다. 반려묘의 경우 접종(종합, 광견병) 및 항체 검사 여부를 확인한 뒤, 수의사의 건강 상태 문진을 마친 반려동물만 호텔을 이용할 수 있다. 또 호텔링 기간 중 매일 수의사 회진을 통해 반려동물의 건강을 확인하고, 24시간 전문 반려동물 관리사가 상주하여 더 안전한 호텔링 서비스를 보장한다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr