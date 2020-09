롯데GRS, 엔제리너스 반미 시리즈 제품 라인업 확대

[아시아경제 최신혜 기자] 엔제리너스가 반미 샌드위치 5종에 이어 오는 10일 반미 샌드위치를 활용한 디저트 제품 3종과 음료 2종을 10일 출시한다고 9일 밝혔다.

엔제리너스는 4월에 출시한 반미 샌드위치가 누적 판매량 약 70만개 판매량을 돌파하며 고객들에게 가성ㆍ가심비 제품으로 긍정적 평가를 받고 있어, 제품 라인업 확대를 운영한다.

신제품 반미 디저트 3종은 21㎝ 반미 샌드위치의 크기와 비슷한 19㎝ 바게트 빵을 기본 원재료로 사용해 달콤한 연유로 구성한 ‘달콤연유’와 반미 속을 마늘 소스로 채운 ‘바삭갈릭’, 콘버터와 마요네즈로 채운 ‘듬뿍콘버터’ 3종이다.

음료 2종은 베트남 현지에서 사용하는 원두 추출액을 사용해 베트남 커피로 ‘카페 연유다’와 기존 코코넛 밀크 스노우 메뉴를 개선한 ‘카페 코코다’ 2종이다.

또 아침 고객을 위한 ‘천사의 아침’ 메뉴를 선보인다. 천사의 아침 3종은 바삭갈릭, 듬뿍콘버터 반미 디저트와 아메리카노, 카페라떼로 구성한 모닝 세트다. 가격은 5500원, 6000원이다.

