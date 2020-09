대전 교통약자 이동편의 평가 ‘6위→4위’ 상승

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 대전지역 교통약자 이동편의 순위가 2계단 상승했다.

대전시는 최근 국토교통부, 한국교통안전공단이 발표한 ‘2019년 교통약자 이동편의 실태조사’에서 4위를 차지했다고 9일 밝혔다.

시에 다르면 실태조사는 홀수 해 8개 특별·광역시를 대상으로 교통복지 수준을 평가하는 내용으로 진행된다.

평가에서 대전은 2017년 6위, 2019년 4위를 기록했다. 올해 순위가 2단계 높아진 셈이다. 시는 9개 평가지표 중 특별교통수단 이용률, 저상버스 보급률, 교통복지행정 부분 등에서 높은 점수를 받았다.

실례로 대전지역 ‘특별교통수단 이용률’은 예약제로 운영해온 기존 방식을 즉시 호출 방식으로 변경해 2017년 대비 지난해 260% 증가한 51만4238건을 기록했고 ‘저상버스 보급률’은 2017년 245대에서 289대로 44대 증차해 시내버스 대비 28.8% 보급률을 보였다.

또 시는 지난 4월 기획재정부 주관 복권기금사업에서 ‘교통약자 사랑 나눔 콜 운영’사업이 ‘교통약자 부문’ 1위를 차지해 내년도 복권기금 86억원(전년대비 22% 증액)을 확보했다.

‘교통약자 사랑나눔콜 운영’은 특별교통수단 제공을 통해 보행상 장애인 등 교통약자의 이동권을 보장하고 사회참여 기회를 늘려 교통약자의 삶의 질을 높이는 사업이다.

한선희 시 교통건설국장은 “대전은 올해 저상버스 57대와 특별교통수단 4대를 증차하고 바우처택시 150대를 도입하는 등 교통약자를 위한 정책을 발굴·추진하는 중”이라며 “시는 교통약자의 다양한 의견수렴과 실태분석으로 교통약자가 안전·편리한 이동권을 누릴 수 있게 하는데 최선을 다할 것”이라고 말했다.

