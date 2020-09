[아시아경제 최신혜 기자] 롯데제과가 지난 4월 선보인 ‘크런키 빼빼로’의 누적 판매량이 1000만개를 돌파했다고 9일 밝혔다. 이는 1500원짜리 갑 형태로 환산한 것으로 거의 초당 한 개 꼴로 판매된 셈이다. 올해 나온 과자 신제품 중에서도 돋보이는 성적이다.

특히 최근 4개월간 크런키 빼빼로는 10종의 빼빼로 가운데에서도 가장 많이 판매된 제품으로 조사됐다. 1983년 빼빼로 출시 이래 새로운 맛의 빼빼로가 기존의 아몬드맛과 초코맛의 매출을 넘어선 것은 이번 크런키 빼빼로가 역대 최초다.

크런키 빼빼로는 ‘빼빼로’에 ‘크런키’ 초콜릿을 입힌 제품으로 크런키의 특징을 살려 ‘뻥쌀’을 씹을 때 느껴지는 바삭한 식감이 좋다. 맛 또한 크런키 특유의 달콤하고 고소한 맛이 그대로 느껴진다.

롯데제과는 향후 다른 카테고리의 브랜드와 접목한 다양한 ‘컬래버 빼빼로’를 선보일 계획이다.

