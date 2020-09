韓주도 ISO 감염병팬데믹 대응작업반 신설

'도보 이동형 선별진료소 표준 운영 절차' 신규작업표준안 채택

[아시아경제 문채석 기자]정부는 우리 주도로 국제표준화기구인 ISO에 감염병 팬데믹(세계적 대유행) 대응 국제표준화 작업반을 신설했다고 밝혔다.

산업통상자원부와 보건복지부는 '팬데믹 준비와 대응'이라는 이름의 작업반을 꾸렸다고 9일 밝혔다.

작업반은 ISO의 보건경영 분야 기술위원회(ISO/TC 304) 안에 설치된다.

김종원 대구경북첨단의료산업진흥재단 센터장이 의장을 맡아 국제표준화 작업을 이끈다. 김 의장의 임기는 3년이고 연임 가능하다.

지난 6월15일 'K-방역 국제 웨비나'에서 성윤모 산업부 장관이 에드워드 니조로지 ISO 회장에게 팬데믹 대응 표준화 조직 설립을 요청한 결과 작업반을 신설할 수 있게 됐다.

아울러 우리나라가 ISO/TC 304에 제안한 '도보 이동형 선별진료소 표준 운영 절차'가 신규작업표준안으로 채택되기도 했다.

해당 신규작업표준안은 안선주 성균관대 교수를 중심으로 안여현 부산 남구보건소 사무관, 이지용 에이치플러스 양지병원 감염내과 과장 등이 참여한 'K-방역모델 국제표준화 실무작업반'에서 마련했다.

신규작업표준안은 작업반초안→위원회안→국제표준안(DIS)→최종국제표준안(FDIS) 등의 절차를 밟은 뒤 국제표준(IS)으로 제정된다. 이 같은 국제표준화 작업엔 통상 3~5년이 걸린다.

이번에 신설된 작업반은 '도보 이동형 절차'와 지난달 초 선정된 '자동차 이동형 선별진료소 표준 운영 절차'의 국제표준화 작업을 추진한다.

성 장관은 "팬데믹 대응을 위한 ISO 작업반을 우리나라 주도로 신설해 K-방역 모델의 국제표준화 작업 속도를 높일 수 있게 됐다"고 평가했다.

성 장관은 "세계적으로 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)에 대한 신속한 대응이 필요한 상황"이라며 "신설 작업반이 팬데믹 대응에 즉시 활용할 수 있는 국제표준을 제정해 국제사회에 기여할 수 있도록 최선을 다해 지원하겠다"고 말했다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr