[특징주]초록뱀 'BTS' 빌보드 싱글 2주 연속 1위…"드라마 기대감 ↑"

[아시아경제 유현석 기자] 초록뱀 초록뱀 047820 | 코스닥 증권정보 현재가 2,630 전일대비 285 등락률 +12.15% 거래량 90,102,346 전일가 2,345 2020.09.09 09:32 장중(20분지연) 관련기사 [특징주]초록뱀, BTS 빌보드 ‘핫 100’ 1위 경제 효과 1.7조…입영 연기 기대카카오게임즈 청약 경쟁률 잘 보셨죠? 또 다른 대어 나왔습니다!초록뱀, 검색 상위 랭킹... 주가 1.63% close 이 강세다. 방탄소년단(BTS)이 미국 빌보드 메인 싱글 차트인 '핫 100' 정상을 2주 연속 지켰다는 소식이 영향을 끼친 것으로 보인다.

초록뱀은 9일 오전 9시15분 기준 전거래일 대비 11.94%(280원) 오른 2625원에 거래됐다.

빌보드는 8일(이하 현지시간) BTS의 '다이너마이트'(Dynamite)가 지난 주에 이어 이번 주에도 핫 100에서 1위를 차지했다고 밝혔다. '핫 100'은 스트리밍 실적과 음원 판매량, 라디오 방송 횟수 등을 종합해 매주 미국에서 가장 인기 있는 노래 순위를 집계한다. 특히 2주 연속으로 18만 건 이상의 다운로드를 기록한 곡은 2016년 9월 듀오 체인스모커스와 할시의 '클로저'(Closer) 이후 4년여 만이라고 빌보드는 밝혔다.

한편 초록뱀은 BTS의 학창시절과 아이돌 그룹 데뷔 과정을 담은 드라마 ‘푸른하늘’을 제작한다.

