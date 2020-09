GC녹십자 헌터증후군 치료제 中 허가

[아시아경제 조현의 기자] GC 녹십자 녹십자 006280 | 코스피 증권정보 현재가 276,500 전일대비 10,500 등락률 -3.66% 거래량 265,680 전일가 287,000 2020.09.09 09:32 장중(20분지연) 관련기사 외국인, 한 주만에 '팔자' 전환…코스피 대형주 대거 매도 "초기 환자는 '렘데', 염증·장기 손상엔 '덱사'"정부가 드디어 나섭니다! 백신 최대 2000만명 분량 확보! close (대표 허은철)는 헌터증후군 치료제 '헌터라제'가 중국 국가약품감독관리국(NMPA)로부터 품목 허가를 획득했다고 9일 밝혔다. 헌터증후군 치료제가 중국에서 품목 허가를 받은 것은 이번이 처음이다.

헌터라제는 지난해 9월 NMPA로부터 우선 심사 대상으로 지정됐다. 헌터라제의 중국 등 중화권 국가에서의 상업화는 수출 계약을 맺은 '캔브리지'가 맡고 있다.

헌터증후군은 남아 15만여 명 중 1명의 비율로 발생한다. 하지만 중화권 국가 중 하나인 대만에서는 약 5~9만여 명 중 1명꼴로 환자가 발생하는 등 동아시아 국가에서의 발생 비율이 더 높은 것으로 알려져 있다. 이 때문에 NMPA는 지난해부터 희귀질환 관리 목록에 헌터증후군을 포함해 관리하고 있다.

헌터라제는 IDS(Iduronate-2-sulfatase) 효소 결핍으로 골격 이상, 지능 저하 등이 발생하는 선천성 희귀질환인 헌터증후군을 치료하는 의약품이다. 유전자재조합 기술로 만들고 정제된 IDS 효소를 정맥 투여해 헌터증후군 증상을 개선한다. 지난 2012년 세계에서 두 번째로 개발된 이후 현재 전 세계 11개국에 공급되고 있다.

허은철 GC 녹십자 사장은 "중국 내 헌터증후군 환자들에게 새로운 치료 환경과 기회를 제공할 수 있게 된 점에서 큰 의미가 있다"고 평가했다.

