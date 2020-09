아모레퍼시픽 스테디, 슬립 뉴트리언트 마스크 출시

[아시아경제 조유진 기자] 아모레퍼시픽 아모레퍼시픽 090430 | 코스피 증권정보 현재가 167,500 전일대비 2,500 등락률 -1.47% 거래량 43,245 전일가 170,000 2020.09.09 09:32 장중(20분지연) 관련기사 아모레퍼시픽 기술연구원, 유튜브 채널 개설아모레퍼시픽, 글꼴 개발 이야기 담은 ‘아리따 글꼴 여정’ 출간헤라, 글로우 래스팅 쿠션 출시 close 클린 뷰티 마스크 전문 브랜드 스테디가 내 피부 맞춤 영양제 콘셉의 신개념 슬리핑 마스크 ‘슬립 뉴트리언트 마스크’를 출시했다.

이번 신제품은 아모레퍼시픽의 18년 슬리핑 뷰티 연구 노하우와 기술을 담아 피부에 부족한 영양소를 제안해 준다. 쾌적한 수면 환경을 위한 컴포트 필™ 텍스처로 편안한 사용감을 느낄 수 있으며, 매일 다른 피부 상태를 고려해 부족한 영양을 채울 수 있는 제품으로 골라서 사용할 수 있다.

밤 사이 피부에 부족한 영양소를 공급하는 뉴트리-인퓨징™ 기술을 적용해 무너진 피부 밸런스를 맞춰주는 슬리핑 마스크다. 위생과 편의성을 생각해 1회 분량만 사용할 수 있는 소포장 타입으로 언제 어디서나 간편하게 사용 가능하다.

이번 신제품은 내 피부 상태에 따라 골라서 사용할 수 있는 3가지 기능의 마스크로 구성했다. 슬립타민 B 제품은 피부 장벽을 강화하는 프로비타민 B 성분에 글루코사민(NAG)의 수분 진정 효과가 더해져 편안하고 촉촉한 피부로 만들어준다.

슬립타민 C 제품은 비타민C 유도체와 피부 에너지를 충전 해주는 글루타치온을 함유해 건강하고 윤기 있는 피부를 느낄 수 있게 해준다. 마지막으로 안티에이징 효과의 비타민 E과 오메가-3 성분이 영양과 탄력을 부여해 탄탄한 피부 결로 만들어주는 슬립타민 E 제품이 있다.

한편 아모레퍼시픽 최초의 마스크 전문 브랜드 스테디는 피부의 건강과 환경을 생각하는 브랜드 철학을 기반으로 클린 마스크, 클린 라이프를 지향한다. 이번에 선보이는 제품은 피부과 테스트를 완료했으며, 재활용 가능한 친환경 종이와 접착제 없는 포장재를 활용했다.

조유진 기자 tint@asiae.co.kr