대한항공, 여객기 좌석 뗀 화물전용기 첫 실전투입

기존 여객기 대비 화물적재량 50% 늘어

[아시아경제 유제훈 기자] 대한항공 대한항공 003490 | 코스피 증권정보 현재가 18,700 전일대비 50 등락률 -0.27% 거래량 294,004 전일가 18,750 2020.09.09 09:31 장중(20분지연) 관련기사 대한항공, '마스크 착용거부·난동'시 항공편 예약·탑승 거절키로대한항공, 16년 연속 글로벌 고객만족도 1위 수상"서울시 송현동 부지 공원화 계획 철회해야, 민간 재산권 정면 침해" close 이 항공화물 수송을 위해 개조한 여객기가 처음으로 실제 화물노선에 투입됐다. 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사태 이후 빈사 상태에 처한 항공여객 시장 대신 항공화물 시장이 굳건한 수익원으로 떠오르고 있는 가운데, 이같은 시도가 항공업계의 수익성 개선을 이끌어 낼 수 있을지 관심이 쏠린다.

대한항공은 지난 8일 오후 10시 자사의 화물전용 항공기 KE9037편이 인천국제공항을 출발, 같은날(현지시각) 오후 10시 미국 오하이오주(州) 콜럼버스 리켄베커 공항에 도착할 예정이라고 9일 밝혔다. 코로나19 사태 이후 국내에서 여객기를 개조에 화물노선에 투입한 것은 이번이 처음이다.

대한항공이 화물 전용 항공편 투입을 위해 개조한 여객기는 B777-300ER 기종 2대다. 장거리 노선에 주로 투입되던 해당 기체들은 항공기 상단에 위치한 프레스티지석(우등석) 42석, 이코노미석(일반석) 227석을 제거해 약 10.8t을 적재할 수 있도록 개조됐다. 기존 여객용 B777-300ER엔 22t의 화물을 적재할 수 있었던 점을 감안하면 화물적재량이 약 49% 늘어난 셈이다.

대한항공은 이를 위해 지난달 항공당국에 여객기 좌석을 제거하고 객실 바닥에 화물을 탑재할 수 있도록 하는 개조작업을 신청했고, 주무부처인 국토교통부는 제작사 보잉의 사전 기술검토 및 항공안전감독관의 적합성·안전성 검사를 거쳐 지난 1일 이를 승인한 바 있다.

개조된 기체가 첫 투입된 미국 콜럼버스는 미국 내 의류기업과 유통기업의 물류센터가 집중된 새로운 화물 거점으로, 글로벌 항공사들이 수요확보를 위해 각축전을 벌이는 시장이기도 하다. 대한항공 관계자는 "향후 동남아시아 화물 노선망 등과 연계, 자동차부품, 전자부품, 의류 등 화물 수요를 확보한단 계획"이라고 전했다.

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr