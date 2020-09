"청년실업률 OECD 4.4%p감소할 때 韓 0.9%p 증가"

한경연 최근 10년 청년 고용지표 분석

[아시아경제 이동우 기자] 지난 10년간 OECD 국가의 청년실업률이 4.4%포인트 감소하는 동안 한국은 0.9%포인트 증가했다는 조사결과가 나왔다.

한국경제연구원은 최근 10년간(2009~2019년) OECD 국가들의 청년 고용지표를 분석한 결과 청년(15~29세)실업률이 이같이 나왔다고 9일 밝혔다.

OECD 37개국 중 청년실업률이 증가한 국가는 6개(그리스, 이탈리아, 한국, 터키, 노르웨이, 룩셈부르크)국으로, 이 중 한국보다 실업률 증가폭이 큰 국가는 재정위기를 겪은 그리스, 이탈리아 뿐이다. OECD 37개국 중 청년실업률은 2009년 5위로 양호한 편이었으나, 2019년 20위로 15계단이나 대폭 떨어지며 중위권 이하로 밀려났다. 특히 주요국 중 미국, 영국, 독일, 스웨덴, 일본 등의 청년실업률이 낮아진 것으로 나타나 우리나라와 대비됐다.

우리나라 청년경제활동인구는 2009년 434만명에서 2019년 433.1만명으로 10년간 0.2% 감소했음에도 불구하고, 청년실업자는 10.6%(3.7만명) 증가했다. 반면 OECD 국가의 평균 청년경제활동인구는 2019년 403.9만 명으로 10년간 3.9% 감소했고, 청년실업자는 30.9%감소했다.

우리나라와 같이 청년경제활동인구가 감소했는데도 청년실업자가 증가한 국가는 OECD 37개국 중에서 3개국(한국, 이탈리아, 그리스) 뿐이다.

한경연은 “통상 인구 감소추세에서 일자리 감소폭이 경제활동인구 감소폭보다 클 때, 실업자는 증가한다”며 “우리나라의 경우, 청년층 인구의 감소폭보다 민간경제의 위축으로 일자리가 더 크게 줄어들고 있음을 방증한다”고 지적했다.

한국의 청년 경제활동참가율은 2009년 44.2%에서 2019년 47.8%로 3.6%포인트 증가해 OECD 37개국 중 순위는 35위에서 34위로 1단계 올랐지만 여전히 최하위 수준이다. 청년고용률도 2009년 40.6%에서 2019년43.5%로 10년간2.9%포인트 증가했지만 OECD내 순위는 30위에서 32위로 2단계 떨어졌다.

추광호 한경연 경제정책실장은 “기업을 통해 양질의 일자리가 많이 늘어날 수 있도록 규제완화 등을 통해 민간 활력을 제고하는 한편 노동시장 유연성 확보, 노동비용 절감 등으로 기업들의 신규채용 비용을 낮추어주는 것이 청년실업난 해소의 핵심”이라고 강조했다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr