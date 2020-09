피엔케이, 상장 첫날 높은 시초가 형성 후 하락…피부인체적용시험 전문업체

[아시아경제 박형수 기자] 피엔케이 피엔케이 347740 | 코스닥 증권정보 현재가 28,000 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 2020.09.09 00:00 장중(20분지연) close 피부임상연구센타가 코스닥 시장 상장 첫날 공모가를 웃돌고 있다.

피엔케이는 9일 오전 9시4분 피엔케이는 시초가 대비 6.79% 내린 2만6100원에 거래되고 있다.

시초가는 공모가 1만8300원 대비 53% 오른 2만8000원을 형성했다.

2010년 설립한 피엔케이는 국내 최초로 의사가 설립한 인체적용시험 전문업체다. P&K는 원료의약품과 화장품 원료 전문 기업인 대봉엘에스 자회사다. 인체적용 시험과 관련한 객관성과 검증력, 신규 시험법 개발 능력 등을 보유하고 있다.

피엔케이는 세계 최대 종합화학회사인 바스프(BASF)와 양해각서(MOU)를 체결하고 임상 기술 및 데이터 등을 공유한다. P&K는 고객사로부터 신뢰도를 인정받고 있다. 아모레퍼시픽, AHC, LG전자, LG생활건강 등과 꾸준하게 거래하고 있다. 홈쇼핑을 비롯해 다양한 유통 채널과 협력 관계를 구축했다.

피엔케이 이사회 의장을 맡고 있는 박진오 대봉엘에스 대표는 연세대 의대 출신이고 이 대표는 피부 과학 분야 박사 학위를 취득했다. 영국 웨일즈대학교 의과대에서 연구원으로 재직했다. 높은 연구 능력과 적극적인 연구개발(R&D) 투자로 새로운 시험법을 개발해 시장을 선도하고 있다. 국내 최초로 미세먼지 차단 시험법인 안티폴루션 시험법을 개발했다. 튼 살로 인한 붉은 선 완화 화장품 효력 시험은 식품의약품안전처가 가이드라인으로 채택했다. 국내 최초로 라만분광법을 활용한 시험법과 LED 마스크 효능평가 시험법 등도 피엔케이가 개발했다.

피엔케이는 매년 빠르게 증가하는 시험 수행 건수에 따라 내년 신규 지점 설립을 계획하고 있다. 신규 지점은 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 관련 항균, 건강관리, 위생 등에 특화할 예정이다.

박형수 기자 Parkhs@asiae.co.kr