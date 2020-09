인니 신·재생에너지 시장진출 확대

산업부, 제11회 한-인니 에너지포럼 화상회의 개최

이카플러그·인진 등 우리기업, 인니기관과 구체적 협의

석유·가스公 등 공공기관도 석유·가스 협력 참여

[아시아경제 문채석 기자]우리나라가 인도네시아 신·재생 등 에너지 시장에 진출을 확대할 기회가 열릴 전망이다.

산업통상자원부는 인도네시아 에너지광물자원부와 9일 '제11회 한-인니 에너지포럼'을 개최했다고 밝혔다.

우리 측은 주영준 산업부 에너지자원실장이, 인니 측은 유도 드위난다 프리아디(Yudo Dwinanda Priaadi) 에너지광물자원부 장관 수석보좌관이 수석대표로 화상 회의에 참석했다.

인니는 지난 1979년 우리나라가 최초로 정부 간 자원협력위원회를 설치한 나라다. 2007년부터는 에너지포럼으로 확대 개편해 에너지·자원 분야 공식 협력 채널로 활용해오고 있다.

이번 11차 포럼은 '전력·신재생에너지', '석유·가스', '상호협력' 등 3개의 세션으로 구성됐다.

세션1에선 우리 기업인 이카플러그의 전기차 충전기 판매 서비스 진출, 인진의 오프/마이크로그리드 파력발전 사업과 인니전력공사의 '2020 인니 신·재생에너지 분야 전력공급사업계획(RUPTL)' 발표 등이 진행됐다.

신재생·신에너지 관련 인니 측 관계 기관과 구체적인 협의를 하는 등 우리 기업의 인니 진출 기회를 확대하는 계기가 됐다.

세션2는 한국석유공사의 '탐사 유망지역 공동연구 및 신규사업 발굴', 인니 측의 '2020년 석유·가스 광구 분양 계획' 발표가 진행됐다. 국영석유공사(Pertamina) 및 국영가스공사(PGN)와의 협력 기회를 모색했다.

아울러 한국지질자원연구원의 '육상 중·소규모 천부가스전 기술개발', 한국가스공사 한국가스공사 036460 | 코스피 증권정보 현재가 23,450 전일대비 300 등락률 -1.26% 거래량 94,499 전일가 23,750 2020.09.09 11:09 장중(20분지연) 관련기사 정부세종청사 수소충전소 설치…국회 이어 두 번째S&P, 코로나에도 가스공사 신용등급 'AA'유지[클릭 e종목]"한국가스공사, 최악 통과한 2분기 해외사업" close 의 '소형 액화천연가스(LNG) 플랜트 분야 기술교류' 등 자원개발 기술 협력방안이 논의됐다.

세션3에선 한국광해관리공단의 '광해 관리 협력 강화', 한국전기안전공사의 '에너지 안전 관리 시스템 개선 지원', 에너지기술평가원의 '에너지 공동연구 협력과제 발굴', 서울대의 '국제협력교육과정을 통한 협력 강화' 등이 발표됐다.

광해 관리, 에너지 안전 관리, 에너지 신산업 분야 연구개발(R&D), 인적개발 등 인니 측 수요가 높은 분야의 사업을 중심으로 양국 간 협력 관계를 강화하는 계기를 마련했다.

주 실장은 "신종 코로나바이러스감염증(코로나19)의 세계적 대유행에도 포럼이 양국 간 에너지·자원 새로운 협력 기회를 모색하는 채널이 되길 기대한다"며 "한국 정부는 양국 간 전력과 신·재생, 석유·가스, 상호협력 등 에너지·자원 전반에 걸쳐 기업 간 협력을 활성화할 수 있도록 적극 지원할 것"이라고 언급했다.

산업부는 올해 안에 열릴 한-인니 경제협력위원회 본회의에서 포럼 합의 사항에 대한 결실을 맺어 양국의 경제협력 관계가 한 단계 더 도약하는 계기를 마련할 예정이라고 말했다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr