복지부 "의대협서 국시 입장 가져오면 검토"

"국시 응시 거부 철회 등 단체행동에 대한 공식적인 입장 먼저 나와야"

[아시아경제 서소정 기자] 의대생들이 의사 국가고시 실기시험 응시를 단체로 거부하는 가운데 정부는 의대생들을 대표하는 대한의과대학·의학전문대학원학생협회(의대협)가 응시 거부 철회 등 공식 입장을 가져오면 검토해보겠다는 입장을 밝혔다.

손영래 중앙사고수습본부(중수본) 전략기획반장은 9일 아시아경제에 "아직 의대협으로부터 공식적인 입장을 들은 바가 없다"면서 "의대협에서 국시 응시 거부 철회 등 단체행동에 대한 공식적인 입장을 가져오면 검토를 시작할 것"이라고 말했다.

전날 서울대 의대 학생회가 재학생 884명을 대상으로 동맹 휴학과 국시 응시를 거부하는 단체행동을 이어갈지 설문 조사한 결과 70.5%가 반대한 것으로 집계됐다. 특히 본과 4학년 학생은 81%가 단체행동을 지속하지 않기를 바란다고 말했다. 변화의 기류는 속속 감지되고 있다. 서울대 의대를 시작으로 다른 의대에서도 비슷한 움직임이 나올 것으로 보이지만 아직 의대협 측은 공식적인 입장을 표명하지 않고 있다.

손영래 전략기획반장은 "현재 단체행동을 한 의대생들에 대한 구제책을 마련한다면 공정에 대한 시비가 있을 수 있어 조심스러운 입장"이라면서 "정부 입장에서는 국가 체계, 법 질서 등 전체를 봐야하기 때문"이라고 말했다.

2021년도 제85회 의사국가시험 실기시험은 8일 시작됐지만 의대생들이 의대정원 확대 등 주요 의료정책에 반발하며 단체로 응시를 거부해 응시대상 3172명 중 14%인 446명만이 응시의사를 밝힌 상황이다.

