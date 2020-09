수인선 25년만에 완전 복원…수원~인천 75분 소요

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 1995년 12월 역사의 뒤안길로 사라졌던 수인선이 25년 만에 전 구간이 연결된다.

경기 수원시는 수인선 복선전철 3단계 수원~한대앞 구간(19.9㎞)이 12일부터 운행을 시작한다고 9일 밝혔다. 수원 구간은 5.35㎞로 고색역과 오목천역이 있다.

앞서 염태영 수원시장, 조무영 제2부시장은 8일 수인선 열차를 시승하고, 오목천역ㆍ고색역과 상부 공간 조성 현장을 점검했다. 개통식은 10일 고색역 개찰구에서 열린다.

수인선 복선전철은 1단계 오이도~송도 구간(13.1㎞)이 2012년 6월, 2단계 송도~인천 구간(7.3㎞)은 2016년 2월 개통했다.

수원~한대앞 구간 개통으로 수원역에서 인천역에 이르는 전 구간(52.8㎞)이 연결됐다. 안산 구간은 기존 도시철도(12.5㎞) 선로를 공유한다.

수인선 완전 개통으로 수원역에서 인천역까지 75분 만에 갈 수 있다.

수인선이 연결되지 않았을 때는 수원역에서 국철 1호선을 타고 구로역까지 이동한 뒤 인천행 열차로 환승해야 했다.

수원 구간인 고색동, 오목천동 지역은 애초에 지상철로 계획했지만, 철로로 인한 지역단절, 환경ㆍ소음 문제 등을 우려한 주민들의 요구에 따라 '지하화'로 사업이 변경됐었다.

수인선 지하화로 생긴 상부는 산책로 등 주민을 위한 공간으로 재탄생한다. 수원시와 한국철도시설공단은 지난해 12월 '수인선 수원시 지하화 상부 주민편익시설 설치사업 위ㆍ수탁 협약'을 체결하고, 협력을 약속했다.

시는 수인선 수원 구간 상부에 산책로, 자전거도로, 미세먼지 차단 도시 숲, 시민이 가꿔나가는 '참여정원' 등 약 3.5km 길이의 선(線) 형태 친환경 휴게 공간을 조성할 예정이다.

염 시장은 "수인선 지하화 협약 이후 개통하기까지 7년여 동안 믿고 기다려주신 서수원 주민에게 감사드린다"며 "수인선 복선전철 완전 개통은 '수도권 남부 순환 철도망'의 첫 단추가 될 것"이라고 설명했다.

