"에듀테크 활성화" KT·시공그룹 '맞손'

[아시아경제 구채은 기자] KT가 9일 시공그룹과 언택트·비대면 분야 교육 활성화를 위한 업무협약을 맺었다. 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산으로 인해 수요가 늘고 있는 언택트 교육 개발을 함께하기 위한 취지다.

이번 협약에 따라 KT는 시공그룹의 교육 계열사 ‘아이스크림미디어’, ‘아이스크림에듀’, ‘피디엠’ 3사와 함께 유치원생, 초·중등학생 대상 홈스쿨링 서비스 공동 개발에 나선다. 구체적으로 ▲AI 기술을 적용한 차별화 서비스 기획과 콘텐츠 공동 제작 ▲학교와 교육기관 대상 양방향 교육 솔루션 협력 ▲글로벌 시장 진출 통한 ‘K-에듀테크’ 선도 ▲교육 관련 사회공헌 활동에 나선다. KT는 통신상품과 초·중등 교육 서비스 ‘AI홈런’을 결합한 ‘KT AI홈런팩(가칭)’을 연내 출시할 예정이다. 출시 이후 고객들은 전국 KT 대리점에서 해당 서비스를 직접 체험해보고 가입할 수 있다.

이 밖에도 양 사는 코로나19 시대에 원격 교육에서 소외된 아이들이 없길 바라는 마음을 담아 언택트 교육 사회공헌 활동을 함께 이어나갈 예정이다. 강국현 KT 커스터머부문장(부사장)은 “KT는 코로나19로 힘든 시기를 겪고 있는 학생과 학부모, 일선 교사들을 지원하고 비대면 교육 사업에 본격 진출하기 위해 교육 콘텐츠 전문성과 에듀테크 노하우를 보유한 시공그룹과 손잡게 됐다”고 말했다.

구채은 기자 faktum@asiae.co.kr