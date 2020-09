첨단 외투기업에 최대 40% 현금지원…R&D는 50%

대전국제과학비즈니스벨트, 외투지역 신규 지정

산업부, 2020년도 제2회 외국인투자위원회 개최

[아시아경제 문채석 기자]정부가 첨단 산업 외국인투자기업에 대한 현금지원 비율을 최대 30%에서 40%로, 연구개발(R&D) 지원 비율은 최대 40%에서 50%로 올리기로 했다고 밝혔다.

9일 산업통상자원부는 지난달 31일에서 8일까지 '2020년도 제2회 외국인투자위원회'를 서면으로 개최해 '소재·부품·장비 2.0 전략' 후속 조치 등을 심의·의결했다며 이같이 밝혔다.

산업부는 이번 외투위원회에서 ▲현금지원제도 개정을 통한 외투 인센티브 강화 ▲첨단분야 외투 지역 지정 ▲R&D 센터 신규 지정 등을 의결했다고 알렸다.

먼저 첨단 분야의 '현금지원제도 운영요령'을 개정해 외투 기업에 지원되는 현금지원 상한 비율을 30%에서 40%로 상향 조정한다. R&D는 40%에서 50%로 올린다.

첨단 외투 기업에 대한 국고 보조율도 수도권 30%→40%, 비수도권 60%→70%로 상향 조정한다.

'외투 지역 운영지침'을 개정해 대학교 내 첨단 R&D 센터를 서비스형 외투 지역으로 지정하면 입주기업 건물임대료 지원을 50%에서 75% 이내로 올린다.

대전국제과학비즈니스벨트를 첨단산업 및 R&D 중심지로 키우기 위해 단지형 외투 지역으로 지정한다. 8개 기업이 입주해 2410만달러의 외국인직접투자(FDI)를 유치할 것으로 보인다.

전기차 배터리시스템 생산 업체인 베바스토코리아홀딩스의 외투 지역 입주를 승인한다. 충청남도 당진시 송산 2-2에 들어가게 된다. 투자금액은 700억원이고(외국인직접투자 5830만달러), 고용 인원은 30명이다.

이외에도 2차전지 배터리 기업인 한국유미코아(충남 천안시), 고성능 전력반도체 설계업체인 라이언세미컨덕터(서울시)의 R&D 센터를 신규 지정했다.

산업부 관계자는 "이번 소부장 2.0 후속 조치 등을 계기로 첨단 분야에 대한 외국인 투자가의 관심이 증대할 것으로 기대한다"며 "'첨단산업 세계공장화'를 위해 외투기업에 우호적인 환경 및 제도 개선 등을 할 수 있도록 지속적으로 노력할 계획"이라고 말했다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr