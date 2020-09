환경부, 물 관리체계 개선에 1조700억…"깨끗하고 안전한 물 공급"

홍수·가뭄, 노후화 대비…올해 대비 30% 증액

AI 등 첨단 기술 활용해 안전관리 체계 구축

"유충 사태 막자"…정수장 위생관리에 262억

[아시아경제 김보경 기자] 환경부가 상·하수도 등 물관리 인프라에 스마트 관리체계를 도입하고, 인공지능(AI) 홍수예보 시스템을 구축한다. 정수장 위생관리를 강화해 '수돗물 유충'과 같은 사고를 막는 동시에 깨끗한 물 공급을 위해 댐 수량·수질 통합감시 시스템을 구축할 방침이다.

환경부는 내년도 예산 사업을 통해 그린뉴딜 계획의 일환인 도시·공간·생활 인프라 녹색 전환 과제를 수행한다고 9일 밝혔다. 기후변화에 따른 홍수·가뭄, 물관리 기반시설 노후화 등에 대한 대응력을 강화하고 국민에게 안전한 물관리 서비스를 제공하겠다는 목표다.

주요 사업은 ▲물관리 기반시설(인프라) 스마트화 ▲홍수·가뭄 등 기후위기 대응 강화 ▲먹는물 관리 강화 ▲수량·수질 통합관리 등이다. 이들 사업 예산은 총 1조700억원으로 올해보다 약 30%(2500억원) 증액됐다.

먼저 노후화가 계속되고 있는 댐, 상·하수도 등의 물관리 기반시설에 스마트 관리체계를 도입한다. 안전한 물관리를 위해 첨단 정보통신(ICT) 기술을 활용한다는 구상이다.

다목적댐 등 37개 댐의 성능개선과 위기 대응능력 강화를 위해 스마트센서를 활용한 실시간 감시, 무인기(드론) 기반 안전점검, 빅데이터·AI 분석을 활용한 안전관리 체계 구축 등을 포함한 스마트 댐 안전관리 사업(150억원)을 추진한다.

ICT, AI 기반 실시간 감시·제어 체계를 48개 광역상수도 시설과 161개 지자체 지방상수도 전 시설에 2023년까지 도입한다. 내년 예산은 각각 189억원, 4264억원이 배정됐다.

2024년까지 스마트 하수처리장 13곳, 스마트 하수관로(도시침수 대응 5곳, 하수악취 관리 5곳) 구축을 추진해 디지털 기반의 스마트 하수관리 체계도 마련한다. 예산 204억원을 투입한다.

아울러 기후변화로 인한 집중호우, 강수량 편차 증대 등에 따른 홍수, 가뭄 심화에 대한 대응력을 강화한다.

2023년까지 홍수에 취약한 100개 지류하천에 수위·강수량 등 홍수정보 수집센서를 확충하고, 빅데이터 기반 AI 홍수예보 시스템을 구축(108억원)해 홍수예보를 시·공간적으로 확대한다.

잦은 태풍, 최장기간 장마 등 이상기후에 효과적으로 대응하기 위해 '기후위기 대응 홍수대책 기획단'을 발족해 근본적인 홍수대책을 마련할 계획이다.

먹는물 관리 체계도 강화한다. 인천 수돗물 유충 사태와 같은 사고예방을 위해 60개 지자체 100개 정수장을 대상으로 2022년까지 생물체 유입·유출 5중 차단 등 정수장 위생관리를 강화한다. 정수장 위생관리 개선 사업에는 262억원의 예산이 투입된다.

지방상수도 노후시설 개량사업(133개)은 국비를 조기에 투입해 종료시점을 2028년에서 2024년으로 단축한다. 12개 광역정수장에는 고도정수처리시설 도입하는 등 한층 깨끗한 수돗물 공급에 주력한다.

깨끗한 물 공급을 위해 댐부터 하천까지 수량·수질 통합관리시스템과 생태수로를 조성한다.

주요 상수원인 21개 댐의 통합물관리 강화를 위해 2025년까지 70개 지점에 수량·수질 실시간 통합감시체계를 구축(42억원)한다.

신규 예산 128억원을 들여 오염지류 21개를 대상으로 유역진단을 실시해 오염원인을 종합적으로 분석하고, 식생 토양의 자정작용을 이용해 오염물질을 자연정화하는 생태수로 6곳을 2024년까지 조성한다.

신진수 환경부 물통합정책국장은 "기후변화와 환경위기 시대에 대응하기 위해 물재난으로부터 안전하면서 지속가능한 물공급과 깨끗한 물환경이 조화롭게 달성되는 체계를 조성하겠다"며 "물 관리 분야에서도 그린뉴딜의 이행에 최선을 다할 계획"이라고 밝혔다.

세종=김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr