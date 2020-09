"식당서 김치찌개 빨리 달라고 하면 청탁?" 與, 추미애 적극 엄호..."국민 분노 이해 못해" 분통

與 의원들 추미애 방어 나서

양향자 "수사 결과 기다려야"

정청래 "김치찌개 빨리 달란 게 청탁이냐"

시민들 "왜 분노하는지 이해 못해" 비판

野 "추미애 사퇴하고 특검해야"

[아시아경제 김수완 기자] 추미애 법무부 장관의 아들 서모(27) 씨에 제기된 군 휴가 특혜 의혹에 정청래 더불어민주당 의원이 '식당에 가서 김치찌개 시킨 것을 빨리 달라고 하면 청탁이냐'고 비유해 해당 사안을 바라보는 국민들의 분노에 제대로 공감을 하지 못하는 것 아니냐는 비판이 나오고 있다.

추 장관 아들 관련 의혹에 여당 인사들은 줄줄이 옹호 발언을 쏟아내고 있다. 양향자 민주당 최고위원은 8일 KBS라디오 '김경래의 최강시사'에 나와 "추 장관이 사실관계가 파악되면 책임질 부분은 책임지겠다고 했으니 수사 결과에 따라서 책임지면 되는 일"이라며 "정치는 잠깐 기다리고 검찰이 수사에 집중할 수 있게 해주는 것이 도리"라고 밝혔다.

양 최고위원은 야당의 특임검사나 특별검사 요구에 대해 "지금 검찰 수사 능력을 우롱하는 것"이라며 "윤석열 검찰총장은 살아 있는 권력에 칼을 드는 총장이기 때문에 수사를 허투루 하지 않을 것이라고 믿는다"고 강조했다.

같은 당 김남국 의원은 페이스북을 통해 "이번 공격은 국민의힘에 군대를 안 다녀온 분들이 많아 그런 것으로 간주하겠다"며 "군대를 갔다 왔으면 이런 주장을 못 한다. (군 행정이) 어떻게 돌아가는지 아니까"라고 말했다.

현근택 민주당 법률위 부위원장은 이날 TBS라디오 '김어준의 뉴스공장'에 출연해 "우리나라 육군에 근무하는 개념으로 자꾸 카투사를 규정하고 있어서 황제 휴가니 하는 것"이라고 반박했다. 현 부위원장은 추 장관 아들의 변호인을 맡고 있다.

특히 정청래 의원은 같은 라디오 방송에서 보좌관 청탁 전화 의혹에 대해 "아들이 그 보좌관과 친하니까 엄마한테 물어보는 것이 아니라 보좌관 형한테 물어본 것"이라며 "우리가 식당 가서 '김치찌개 시킨 것을 빨리 주세요' 그럼 이게 청탁인가, 민원인가"라고 추 장관 측을 옹호했다.

여당 의원들의 추 장관에 대한 옹호 발언이 이어지자 시민들은 "국민 입장을 전혀 고려하지 않는 발언"이라며 거세게 비판하고 나섰다. 특히 정 의원의 '김치찌개 비유'는 적절치 못했다는 지적이다.

한 누리꾼은 "다른 사람들 차례대로 주문해서 기다리고 있는데 갑자기 주인한테 보좌관이 전화해서 우리 의원님 아들 건 만 빨리 달라고 하면 당연히 갑질이고 청탁이지 그게 뭐냐?"며 "비유도 무식하다"라고 분통을 터뜨렸다.

또 다른 누리꾼은 "변호할 것을 변호해라. 국민의 세금을 받는 보좌관이 아들 일에 관여하는 것이 정상이냐?"며 "이게 청탁이고 특혜가 아니면 뭐냐. 이 사안을 김치찌개에 비유한 것을 보니 국민이 왜 분노하는지 전혀 이해 못 하는 것"이라고 목소리를 높였다.

앞서 추 장관 아들 측은 카투사는 주한 미국 육군 규정이 우선 적용되며 규정상 정기휴가는 자신이 원할 때 갈 수 있어 문제가 없다고 해명했다. 반면 유상범 국민의힘 의원은 병사가 10일을 초과해 추가로 청원휴가를 요구할 경우 군 병원에 입원을 의뢰하게 되어 있다는 내용을 담은 육군본부의 '환자관리 및 처리 규정'을 공개하며 "추 장관의 아들은 청원 휴가를 받기 위한 심의를 거친 것이 확인되지 않는다"고 주장했다.

유 의원은 "무리한 정치 공세를 계속하다 보면 이렇게 '헛스윙'도 한다"며 "상식적으로 아파서 수술 후 입원해 있거나 질병으로 집에서 요양하고 있는 병사에게 추가 청원휴가를 받기 위해서 산 넘고 바다 건너 다시 부대로 복귀하라고 하는 것이 합리적인 주장인가. 육군규정에는 그런 비상식적인 규정은 없다"고 주장했다.

한편 야당은 추 장관을 향해 "반칙왕"이라며 맹비난했다. 김은혜 국민의힘 대변인은 8일 논평에서 "청년들은 1시간만 복귀에 늦어도 탈영을 떠올린다"며 "불법과 편법을 상식이라고 호도하는 궤변 릴레이를 멈춰 세우는 것은 추 장관 본인만 할 수 있다"고 했다.

최형두 국민의힘 원내대변인은 YTN라디오 '출발 새아침'에 출연해 "추 장관이 수사 보고를 안 받는 단계가 아니라, 특임검사를 통해 수사를 공정하게 해야 한다"고 했다.

같은 당 이태규 의원도 "추 장관이나 조국 전 법무부 장관이나 둘 다 '반칙왕'이라는 점에서 공통점이 있다"며 "추 장관이 사퇴하는 게 맞는다"고 했다.

김수완 기자 suwan@asiae.co.kr