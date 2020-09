[굿모닝 증시]테슬라 20% '뚝'…美 증시 하락, 이번에도 버틸까

애플, 테슬라 등 주요 기술주 하락

주가 변동성 확대는 불가피…"조정 폭은 크지 않을 것"



4일 미국 증시 폭락에도 개인 1조2000억원어치 순매수하며 지수 방어

"최근 지수 상승에 적극적 매수 가능성은 제한될 수 있어"

[아시아경제 오주연 기자] 기술주의 불안이 지속되면서 8일(현지시간) 미국 증시가 또다시 급락했다. 다우존스30 산업평균지수는 전일대비 2.25% 하락한 2만7500.89에 거래를 마쳤고 S&P500 지수와 나스닥지수는 각각 2.78%, 4.11%씩 폭락했다. 특히 애플과 테슬라 등 올해 가파르게 올랐던 주요 기술주들의 낙폭이 두드러졌다. 애플은 6%, 테슬라는 21% 가량 급락했다. 이에 따라 국내 증시도 변동성이 예상된다.

그러나 지난 4일 미국 증시가 폭락했을 때에도 코스피는 2.6% 하락 출발했다가 개인 투자자들의 1조2000억원이 넘는 순매수에 힘입어 -1%대로 하방을 지지한 바 있어 수급면에서 또다시 주목된다.

◆서상영 키움증권 연구원=한국 증시는 미 증시가 대형 기술주를 비롯한 그동안 상승을 주도했던 종목군 위주로 변동성이 확대되며 급락한 점을 감안하면 매물 출회는 불가피할 것으로 예상된다. 그동안 기업과 경기 펀더맨탈 등을 신경 쓰지 않고 자산을 매수하는 'Greater fool game(더 위대한 바보 이론)'에 기반해 더 높은 가격에 주식을 팔 수 있다고 확신하는 경향이 높아졌었다. 그러나 최근 미 증시의 급락으로 일부 투자자들이 펀더멘털에 주목하기 시작했고, 이는 차익 매물 출회를 더욱 높일 것으로 예상되기 때문이다. 여기에 미·중 마찰이 확대되는 경향을 보인 점도 부담이다.

수급 주체별로 보면 지수 상승으로 기대 수익률이 낮아져 개인 투자자들의 적극적인 매수 가능성이 제한되며, 외국인 또한 경기 불확실성을 감안하면 적극적인 대응이 약해져 영향력이 크지 않다.

더불어 기관투자자들도 주식형 펀드 자금 이탈과 기금 등의 자산배분 목표 비중을 감안, 주도력을 갖기 힘들다. 이런 가운데 국제유가가 급락하고, 외환 시장에서 달러와 엔화가 강세를 보였으며 미 국채금리가 하락하는 등 안전자산 선호심리가 높아져 외국인의 현물 매도세는 이어질 것으로 예상된다. 특히 선물옵션 만기일을 앞두고 있어 수급 공백으로 인한 지수 변동성 확대는 불가피할 것으로 예상된다.

◆서정훈 삼성증권 연구원=지난 밤 뉴욕 증시는 기술주에 대한 조정이 심화되며 하락세로 마감했다. 필라델피아 반도체 지수도 하루 만에 4.71%의 조정을 겪었다. 미국 정부가 중국 반도체 기업인 SMIC를 블랙리스트에 등재할 것이라는 소식이 악재로 작용했다.

시총 상위에 포진한 대형 기술주들이 증시 하락을 주도했다. 수요 감소 우려가 부각되며 국제유가는 큰 변동성을 보였다. WTI 유가는 전일 대비 7% 가량 내리면서 40달러선을 일시에 하회했다. 안전자산 선호 현상으로 달러가 강세를 나타난 점 역시 유가에 부정적 요인으로 작용했다.

경제활동 재개 수혜주들의 낙폭은 다소 제한됐다. 7거래일 연속 상승했던 백화점 업체 메이시스는 이날 약보합세를 기록했고, 크루즈 업체인 카니발은 1.3% 내렸다. 아메리칸 에어라인의 경우 0.15% 상승하며 5일 연속 상승세를 기록했다.

미국 기술주 조정 여파는 국내 투자심리에도 부정적 영향을 초래할 수 있다. 그러나 거시경제 변수가 안정적이고, 밸류에이션 부담이 상대적으로 낮다는 점을 감안하면 조정 폭은 제한될 것으로 예상된다. 특히 경기 회복 기대감이 지속된다는 사실은 제조업 비중이 높은 국내 증시에 유리한 요소가 될 전망이다.

◆조연주 NH투자증권 연구원=기술주에 대한 가파른 하락세가 공포심리를 자극했다. 특히 소프트뱅크 등 개인 투자자들의 대규모 콜 옵션 물량이 남아있다는 우려가 있다. 대형 테크 섹터 중심의 높은 벨류에이션 정상화 과정에서 기술적 조정이 추가적으로 나타날 수 있으나 미국 기업들의 양호한 신용성과 완만하게 개선되는 경기 상황을 감안하면 대세적 하락 국면이라고 판단하기는 어렵다.

당분간 옵션 포지션 청산, 정책 불확실성을 감안해 주가의 변동성 확대 국면이 예상된다.

