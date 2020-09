[클릭 e종목]"제일기획, 3분기 순성장 달성 기대...예상보다 빠른 회복"

[아시아경제 박지환 기자] 대신증권은 9일 제일기획 제일기획 030000 | 코스피 증권정보 현재가 19,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 18,800 2020.09.09 07:48 장시작전(20분지연) 관련기사 쌀쌀해지면 풀릴까 했는데.. 안갯속 광고시장"외출 자제, 노래방·클럽 NO!" 코로나 재확산에 대기업 대응 수위↑제일기획 "'제니의 빨간노트' 광고 조회수 900만뷰 돌파" close 에 대해 오는 4분기에나 예상됐던 순성장세가 3분기 달성이 기대된다며 투자의견 '매수'와 목표주가 2만5000원을 제시했다.

김회재 대신증권 연구원은 "본사의 영업총이익(GP)은 744억원으로 전년 대비 4.2% 증가했으며, 해외는 2100억원으로 전년대비 1.8% 감소가 전망된다"고 분석했다.

제일기획은 국내 및 디지털을 중심으로 빠르게 회복 중으로 당초 3분기까지 역성장, 4분기 순성장이 전망됐으나 삼성전자의 디지털 마케팅과 매체 집행이 증가하고 있다는 평가다.

김회재 연구원은 "상반기에 마케팅을 축소했던 비계열 광고주들도 디지털 마케팅으로 복귀하면서 3분기부터 순성장을 달성할 것"이라고 전망했다.

그는 "특히 북미의 삼성전자 대행 증가로 상반기 전년 대비 11% 증가에 이어 순성장세를 지속했다"며 "중국은 삼성전자의 e커머스 대행 및 비계열 광고주들의 회복으로 상반기 전년 대비 16%의 역성장에서 벗어나면서 전체 역성장 폭을 줄일 것"이라고 덧붙였다.

김 연구원은 "상반기에는 오프라인 행사 취소 및 리테일 마케팅 축소로 GP가 전년 대비 7% 줄었지만 삼성전자는 이례적으로 지난달 5일, 이달 1일 두 번에 걸쳐 갤럭시 언팩 행사를 온라인으로 개최했다"며 "2일에는 가상 컨퍼런스도 개최하는 등 빠르게 디지털로 전환하고 있다"고 설명했다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr