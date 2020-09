코로나19 극복 위한 ‘나만의 마포를 담아라’!...마포구, 블로그 공모

사회적 거리두기 유지하며 즐길 수 있는 마포이야기 공모...마포구 행정사업부터 마포 걷기 좋은 길 등 경험담 포스팅 방식

[아시아경제 박종일 기자] 마포구(구청장 유동균)는 사회적 거리두기를 유지하며 즐길 수 있는 마포에서의 특색 있는 경험을 공유하기 위해 오는 11월 8일까지 블로그 공모전을 개최한다.

이번 마포구 블로그 공모전은 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확산으로 지친 사람들에게 마포의 아름답고 매력적인 모습을 공유, 함께 코로나19 위기를 극복하자는 취지로 기획됐다.

공모주제는 ‘코로나19를 극복하는 슬기로운 마포생활, 나만의 마포를 담아라’이다. 사회적 거리두기 속에서 즐길 수 있는 나만의 마포이야기를 본인의 블로그에 자유롭게 게시하는 방식으로 진행된다.

코로나19 극복을 위해 마포구에서 진행 중인 일자리 및 방역물품 지원 등 각종 행정사업부터 ‘마포, 걷기 좋은 길 10선’, ‘마포M클래식 축제’ 등 마포의 명소나 축제를 소개하는 내용, 기타 코로나19와 관련해 경험한 자신만의 특색 있는 체험 등 모든 이야기가 소재로 가능하다.

신청 자격은 지역이나 나이 제한 없이 블로그를 운영하는 사람이면 누구나 참여 가능하며 1인 당 최대 3개 작품까지 신청 가능하다.

신청 방법은 개인 블로그에 본인이 직접 체험하고 작성한 마포구 관련 공감스토리를 게시(2020.1.1. 이후 포스팅한 작품에 한함)하고 마포구 블로그 또는 누리집에서 신청서를 내려 받아 작성, 오는 11월8일까지 마포구 홍보과 이메일(lms1124@mapo.go.kr)로 제출하면 된다.

구는 응모작 심사를 거쳐 오는 11월 말 수상작을 발표할 예정이다. 수상자에게는 상금(최우수상 1명 100만 원, 우수상 2명 각 50만 원, 장려상 5명 각 10만 원)과 상장이 수여된다.

또, 수상작은 향후 마포구 공식 SNS 및 누리집 등을 통해 마포구 홍보자료로 활용될 계획이다.

유동균 마포구청장은 “마포구만의 특색 있는 정책과 사업, 명소, 콘텐츠에 대해 여러분들의 독창적인 시선이 담긴 체험담을 기다리겠다“며 ”많은 관심과 참여를 부탁드린다”고 말했다.

