김정은 "태풍 피해로 국가과업 변경" 경제목표 전면 재검토 시사

당중앙군사위원회 확대회의 주재

"투쟁방향 변경 불가피한 상황에 직면"

북한이 김정은 국무위원장 주재로 노동당 중앙군사위원회 확대회의를 열고 태풍 '마이삭'으로 피해를 본 함경남도 검덕지구 피해 현황과 복구 대책을 논의했다. 연이은 태풍 피해로 인해 경제계획 목표 달성이 어려워졌다며 이를 전면 재검토한다는 뜻도 내비쳤다.

9일 북한 관영매체 조선중앙통신은 "태풍 9호로 인해 함경남도 검덕지구에서 많은 피해가 발생한 것과 관련해 노동당 중앙군사위는 8일 오전 당 중앙위원회 본부청사에서 확대회의를 소집하고 국가적인 피해복구대책을 토의했다"고 보도했다.

통신은 확대회의를 주재한 김정은 위원장이 "예상치 않게 들이닥친 태풍 피해로 부득이 우리는 국가적으로 추진시키던 연말 투쟁과업들을 전면적으로 고려하고 투쟁방향을 변경하지 않을수 없는 상황에 직면하게 됐다"고 말했다고 전했다.

지난 4월 정치국 회의에서 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사태로 올해 경제계획 수정을 밝힌데 이어 5개월 만에 또 다시 이마저도 변경할 뜻을 언급한 것이다. 지난번 정치국회의에서는 '일부 정책적 과업들을 조정·변경'을 논의했지만 이번에는 '전면적'이라는 표현을 썼다.

이번 태풍으로 북한은 함경도 광산지역에 막대한 피해를 본 것으로 확인됐다.

통신은 "검덕광업연합기업소와 대흥청년영웅광산, 룡양광산, 백바위광산에서 2000여세대의 살림집(주택)과 수십 동의 공공건물이 파괴되거나 침수됐다"며 "45개소, 6만m의 도로가 유실되고 59개의 다리가 끊어졌으며 31개소에 3500여m 구간 철길노반과 2개소에 1130여m의 레일이 유실되는 등 교통이 완전히 마비되는 비상사태에 직면하게 됐다"고 밝혔다.

검덕광산은 북한의 대표적인 연(鉛·납)과 아연 산지이며 대흥과 룡양광산은 최대 마그네사이트 생산지다.

김 위원장은 "검덕지구를 하루빨리 복구하는 것은 그곳 인민들과 국가재산을 보호하기 위해서도 절실하며 동시에 우리 경제의 중요명맥을 살리기 위해서도 반드시 선행하여야 할 급선무"라고 말했다고 통신은 전했다.

아울러 김 위원장은 "적어도 10월 10일까지는 새 살림집들의 체모를 갖추고 도로와 철길을 복구하며 연말까지는 모든 피해를 100% 가실수 있는 국가적인 비상대책을 취해야 한다"고 했다.

북한은 군을 동원해 태풍피해 복구에 나설 계획이다.

김 위원장은 "당 중앙군사위원회는 검덕지구의 피해와 복구건설규모를 검토하고 복구건설을 또다시 인민군대에 위임하기로 했다"며 "인민군대만이 또 하나의 전선을 전개할수 있다"고 강조했다.

그러면서 "적어도 10월 10일까지는 새 살림집들의 체모를 갖추고 도로와 철길을 복구하며 연말까지는 모든 피해를 100% 가실수 있는 국가적인 비상대책을 취해야 한다"며 지시했다.

