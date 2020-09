세븐일레븐, '맛'홍보대사에 배우 김수미 위촉

김수미표 레시피 담은 간편식 공동 개발 및 자문역 수행

편의점 먹거리 맛 개선과 긍정적 사회 인식 형성 기대



[아시아경제 임혜선 기자] 편의점 세븐일레븐과 배우 김수미가 새로운 편의점 음식 문화 창조와 대중 인식 개선을 위해 손을 잡았다.

세븐일레븐은 '나팔꽃F&B'와 협력관계를 맺고 배우 김수미를 세븐일레븐 ‘맛’ 홍보대사로 위촉했다고 9일 밝혔다.

김수미는 세븐일레븐과 함께 김수미표 레시피를 담은 간편식 개발 및 출시 과정에 함께 참여할 뿐만 아니라 음식 맛 평가 및 자문 역할을 수행한다. 또한 방송·대외 행사 등에서 세븐일레븐 먹거리 홍보대사 역할을 수행하며, 그 외 편의점 음식의 안전성과 우수성을 알리는 등 고객 이미지 개선 노력도 함께해 나간다.

세븐일레븐은 김수미가 가정 음식에 대한 조예가 깊고 대중과의 공감 능력도 뛰어난 만큼 편의점 먹거리의 다양성과 맛 개선, 그리고 이에 대한 긍정적인 사회 인식 형성에 크게 기여할 것으로 기대하고 있다.

최경호 세븐일레븐 대표이사는 “앞으로 편의점 먹거리의 경쟁력을 결정하는 요소는 일상 생활 메뉴 속 차별화된 맛 구현과 함께 감성과 소통이 될 것”이라며 “김수미씨는 함께하는 식사의 중요성과 가치를 상징하는 홍보대사로서 세븐일레븐의 맛을 높이고 이를 알리는데 큰 역할을 해줄 것으로 기대한다”고 말했다.

