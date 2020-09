양천구, 서울시 최초 '긴급신고용 도로명주소 스티커' 제작

취약계층 대상 긴급신고용 도로명주소 스티커 제작 긴급 상황 발생 시 신속하고 정확하게 주소 전달 가능하게 해

[아시아경제 박종일 기자] 양천구(구청장 김수영)가 서울 자치구 최초로 ‘긴급신고용 실내 도로명주소 스티커’를 제작, 배부할 예정이다.

‘긴급신고용 실내 도로명 주소 스티커’는 도로명주소에 익숙하지 않은 홀몸어르신 및 장애 어르신 약 2500세대에 긴급 상황 시 신속하게 신고할 수 있도록 도로명 주소를 기입해놓는 스티커다.

해당 스티커는 어르신들도 잘 볼 수 있도록 규격 가로 150mm X 세로 210mm 코팅파일로 제작, 뒷면에 흡착판이 있어 전화기 옆이나 눈에 잘 띄는 TV 옆 등 실내에 누구나 쉽게 설치 할 수 있다.

어르신들은 위급 상황에 처했을 경우 신속하고 정확한 위치 전달이 어렵고 112와 119 등 긴급 신고 번호도 기억나지 않는 상황이 올 수 있다는 점에서 이런 스티커 제작을 기획한 것이다.

스티커에는 긴급신고 전화번호와 함께 가족 등 보호자의 연락처를 기재할 수 있어 어르신들이 위급한 상황에도 당황하지 않고 침착하게 대처할 수 있도록 하였다.

구는 이번 스티커 배포로 도로명주소에 익숙하지 않은 취약계층 어르신들이 긴급 상황 발생 시 구조기관에 정확한 주소를 전달할 수 있게 되고, 기관이 신속히 출동하여 골든타임을 확보해 인명을 구조할 수 있을 것으로 기대한다고 밝혔다.

김수영 양천구청장은 “독거 어르신이 점점 증가함에 따라 화재 등 긴급한 상황에서도 신속하게 도움을 요청할 수 있는 방안이 필요했다. 실내 도로명 스티커 활용으로 어르신들의 안전 골든타임 확보에 도움이 될 것”이라고 말했다.

