SSG닷컴 "미슐랭 레스토랑 인기메뉴 20% 할인 판매"

10일부터 16일까지 '집에서 즐기는 유명 레스토랑' 기획전, 새벽배송

‘홈카페’ 상품 기획전 매출 전주 대비 110% 증가 … 기호식품 선호

[아시아경제 임혜선 기자] SSG닷컴은 오는 10일부터 16일까지 일주일간 ‘집에서 즐기는 유명 레스토랑’ 테마로 ‘새벽배송 스페셜 기획전’을 연다고 9일 밝혔다.

고객들은 SSG닷컴 새벽배송을 통해 이탈리안 레스토랑 ‘라쿠치나’, 프리미엄 냉동 피자 브랜드 ‘3시오븐’, 멕시칸 그릴 레스토랑 ‘도스타코스’의 베스트셀러 상품 40종을 최대 20% 할인한 가격에 구매할 수 있다.

대표 상품으로 라쿠치나 ‘치폴레치킨 파니니’등 파니니 3종은 2880원에, 도스타코스 ‘비프·치폴레 살사 부리또’는 10% 할인된 3420원에 선보인다. 이 밖에도 송로버섯 향으로 인기가 높은 3시오븐의 '캄파니아 임실치즈 나폴리핏자 트러플’과 도스타코스 ‘포테이토·에그 베이컨 퀘사디아’는 각각 10% 할인된 가격인 8910원과 7650원에 판매한다.

SSG닷컴은 최근 사회적 거리 두기가 이전보다 강화되면서 카페나 베이커리, 레스토랑 등의 수요가 온라인 장보기로도 이어지고 있는 것에 착안해 행사를 기획했다. 실제 지난달 SSG닷컴에서 판매된 커피나 디저트, 베이커리 등 주요 기호식품 품목의 매출은 전년 대비 71% 이상 증가한 것으로 나타났다.

이에 SSG닷컴은 지난 3일부터 1주일 간격으로 ‘홈카페’, ‘홈레스토랑’ 등을 테마로 대표 상품을 선정해 할인된 가격에 선보이는 ‘새벽배송 스페셜 기획전’을 실시하고 있다. 오는 17일부터 23일까지는 ‘홈포차’를 컨셉트로 이색안주 상품을 할인하는 기획전이 열릴 예정이다. ‘집콕’이 길어지면서 온라인 장보기 품목이 다양해지는 추세를 반영한 전략이다.

이러한 마케팅 전략은 매출 상승으로도 자연스럽게 이어지고 있다. 이번 행사에 앞서 커피, 디저트 등 ‘홈카페’를 테마로 지난 3일부터 9일까지 실시한 ‘새벽 베이커리·커피 맛집’에서도 높은 집객 효과를 확인했다. 해당 기간 할인 상품의 매출 데이터를 분석한 결과 전주 대비 110% 이상 매출이 증가했으며, 그 중에서도 대표 상품인 ‘비스테까 골드피콜로’ 티라미수 는 평소 대비 10 배 이상 늘기도 했다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr