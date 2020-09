[클릭 e종목]"세하, 코로나19로 음식 주문·백판지 수요 동반 급증"

[아시아경제 박형수 기자] 하나금융투자는 9일 세하 세하 027970 | 코스피 증권정보 현재가 1,810 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 1,705 2020.09.09 07:40 장시작전(20분지연) 관련기사 [특징주] 세하, 배달·포장 수요 급증에 식품용 백판지 사업 부각 강세【전문가의견】 2차전지 관련주, "아직 무릎도 안왔다" [공시+]세하, 유상증자 일반공모 100% 완료…"재무구조 개선 기대" close 에 대해 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 여파로 배달 수요가 급증하면서 수혜를 볼 것으로 내다봤다.

세하 세하 027970 | 코스피 증권정보 현재가 1,810 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 1,705 2020.09.09 07:40 장시작전(20분지연) 관련기사 [특징주] 세하, 배달·포장 수요 급증에 식품용 백판지 사업 부각 강세【전문가의견】 2차전지 관련주, "아직 무릎도 안왔다" [공시+]세하, 유상증자 일반공모 100% 완료…"재무구조 개선 기대" close 는 국내 3위의 백판지를 만드는 업체다. 백판지는 제과, 식품, 화장품 등에 사용하는 포장재다. 치킨박스와 피자박스 등을 백판지로 만든다.

김두현 하나금융투자 연구원은 "비대면(언택트) 환경에서 제품을 온라인으로 주문하는 수요가 늘고 있다"며 "통계청 자료에 따르면 온라인 쇼핑에서 음식서비스 거래액은 올해 7월 기준 1조3000억원을 돌파했다"고 설명했다.

이어 "지난달 말부터 오는 20일까지 사회적거리두기 2.5단계를 시행하면서 배달수요가 폭증했다"며 "추석 성수기까지 고려하면 백판지 업체의 3분기 실적은 상반기 대비 큰 폭으로 증가할 것"이라고 기대했다.

세하 세하 027970 | 코스피 증권정보 현재가 1,810 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 1,705 2020.09.09 07:40 장시작전(20분지연) 관련기사 [특징주] 세하, 배달·포장 수요 급증에 식품용 백판지 사업 부각 강세【전문가의견】 2차전지 관련주, "아직 무릎도 안왔다" [공시+]세하, 유상증자 일반공모 100% 완료…"재무구조 개선 기대" close 가 올해 매출액 1979억원, 영업이익 274억원을 달성할 것으로 추정했다. 지난해보다 각각 11.4%, 94.3% 늘어난 규모다.

김 연구원은 "업계 4위 신풍제지가 사업철수하면서 신규 고객사를 확보하고 있다"며 "중국향 고지 수출이 제한됨에 따라 폐지 가격 하향 안정화도 영업이익 증가 요인"이라고 분석했다.

박형수 기자 Parkhs@asiae.co.kr