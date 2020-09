[클릭 e종목] "LG전자, 3분기 TV·가전 판매 호조…목표주가 22%↑"

키움증권 보고서

3분기 영업이익 9939억원…전년비 27%↑

[아시아경제 이민지 기자] 키움증권은 9일 LG전자에 대해 투자의견 매수를 유지하고 목표주가는 직전보다 22% 올린 11만원을 제시했다. 가전 부문과 TV 판매 호조로 3분기 실적 개선이 이뤄질 수 있다는 판단에서다.

3분기 LG전자는 영업이익으로 9939억원을 기록해 전년동기대비 27% 늘어날 것으로 기대된다. 시장 예상치인 6788억원을 상회사는 동시에 3분기 역대 최고 실적을 달성할 것으로 보인다. 김지산 키움증권 연구원은 "집콕생활 장기화로 가전과 TV활용도가 증가하다 보니 교체 수요로 이어지고 있다"며 "건강가전이 주요한 트렌드로 정착하고 있고 마케팅 비용 절감 효과도 나타났다"고 설명했다.

가전 부문은 빌트인 냉장고, 워시타워 등의 판매호조가 이뤄지고 있다. 역대 최장 장마로 에어컨 판매가 미흡했지만 건조기, 제습기 판매가 늘었다. 제품 경쟁력 향상과 선진국 판매 증가도 긍정적인 영향을 줬을 것으로 판단된다.

TV 부문은 북미 수요가 빠르게 회복되고 있는 가운데 LG디스플레이 광저우 공장 가동을 계기로 OLED TV 출하량이 늘어 제품 믹스 개선 효과가 클 것으로 보인다. MMG 공법 기반의 48인치 OLED 모델의 판매 호조도 긍정적이다. 하반기 OLED TV 판매량은 130만대로 상반기 대비 2배 가까이 증가할 것으로 기대된다.

스마트폰은 보급형은 Q/K 시리즈를 앞세워 미국에서 점유율을 높이고 있다. ODM을 활용한 원가 개선 활동을 통해 적자 폭도 줄었다. 자동차 부품은 완성자 수요 회복, 신규 전기차 프로젝트 시작, ZKW 흑자 전환을 바탕으로 적자 폭을 줄일 것으로 예상된다. 비즈니스 솔루션 부문은 디스플레이와 태양광 모듈의 영업 차질과 대조적으로 PC와 모니터 등 IT제품의 수요 강세가 이어질 것으로 보인다.

내년에도 스마트폰과 자동차 부품의 적자 축소로 실적 상승이 이어질 것으로 예상된다. 김지산 연구원은 “스마트폰은 보급형 5G폰과 체질 개선 효과로 적자 폭을 크게 줄이고 자동차 부문은 정상적 수요 여건 속에서 흑자 전환을 시도할 것”이라며 “가전은 우수한 수익 창출력을 유지하고 TV 부문은 이연된 대형 스포츠 이벤트 효과가 실현될 것”이라고 분석했다.

