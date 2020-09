G마켓·옥션, '가을맞이 세일' 진행…브랜드패션 최대 70% 할인

[아시아경제 이승진 기자] 이베이코리아가 운영하는 G마켓과 옥션이 13일까지 190여 개 패션브랜드와 함께 ‘가을맞이 세일’을 진행한다. 매일 가을·겨울 시즌 신상품을 공개하고, 인기 상품을 최대 70% 할인가에 판매한다. 최대 20만원까지 할인되는 할인쿠폰도 매일 3장씩 제공한다.

행사에는 ▲지오다노 ▲라코스테 ▲온앤온 ▲LF 등의 여성·캐주얼 브랜드부터 ▲아디다스 ▲휠라 ▲안다르 ▲노스페이스 ▲아이더 등 스포츠 및 아웃도어 브랜드와 ▲금강제화 ▲소다 등 잡화에 이르기까지 인기 패션 브랜드가 참여했다.

할인쿠폰도 풍성하게 제공한다. 모든 고객에게 최대 15만원까지 할인되는 ‘25% 할인쿠폰’을, 프리미엄 멤버십 스마일클럽 회원에게 최대 20만원까지 할인되는 ‘30% 할인쿠폰’을 증정한다. 5000원 이상 구매 시 적용이 가능하며, ID 당 매일 3장씩 다운로드할 수 있다. 쿠폰을 모두 활용할 경우 사이트 별로 매일 최대 105만원의 할인 혜택을 받게 되는 셈이다.

매일 ‘오늘의 브랜드’ 코너를 통해 신상품을 공개한다. 9일은 온앤온 ‘20 F/W 신상품 미리보기 모음전’을, 10일은 아이더의 가을 신상품 ‘볼라벤 자켓’을 선보인다. 이어서 11일은 라코스테, 12일은 안다르, 행사 마지막 날인 13일은 에스콰이어 순으로 이어질 예정이다.

이 외, MD가 추천하는 가을맞이 신상 아이템과 2019년 가을·겨울 상품을 파격적인 할인율로 선보이는 '2019 F/W 이월 특가전'도 마련했다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr