진안,마이산탑사 갑룡장학금 수여식

[아시아경제 호남취재본부 김태인 기자] 마이산탑사갑룡장학회(이사장 진성 스님)는 지난 5일 진안군민자치센터 3층 프로그램 운영실에서 갑룡장학금 전달식을 진행했다.

장학금 전달식에는 갑룡장학회 이사장 진성 스님을 비롯해 쌍봉사 주지 보경 스님, 전춘성 진안군수, 진안군 자원봉사센터 김용진 이사장과 최주연 센터장과 학생 등 10여명이 참석했다.

이날 장학금 수여대상자는 자원봉사활동을 헌신적으로 참여하고 밝고 아름다운 사회를 조성하는데 공이 큰 자원봉사의 학생과 가족등으로, 진안군 자원봉사단체 및 협약기관에 의해 추천 선발되었다.

갑룡장학회 이사장 진성 스님은 "공부를 잘하는 학생보다 타인에게 나를 낮추며 배려하는 봉사와 나눔을 실천하는 여러분께 장학금을 전달 할 수 있어 감사하다"며 "적은 금액이지만 앞으로도 더 이웃을 살피고 나눔을 실천하는데 힘이 되길 바란다"고 말했다.

전춘성 진안군수는 "코로나19로 어려운 상황에서도 장학금을 전달해주신 이사장 진성 스님께 감사하다"며 감사의 마음을 전하고 "어려운 가운데에서 자원봉사를 펼쳐온 여러분들은 장학금을 받을 자격이 충분하다"고 격려했다.

