‘송파미래교육센터’ 6관 개관 사물인터넷 등 교육

송파구, 삼성SDS-하트하트재단과 손잡고 ‘송파미래교육센터’ 6관 개관 사물인터넷 · 온라인 영상교육 제공…올해 안 7개소까지 늘릴 계획

[아시아경제 박종일 기자] 송파구(구청장 박성수)가 미래인재 양성을 위해 지역내 기업, 복지재단과 손잡고 8일 ‘송파미래교육센터’ 6관을 개소했다.

이로써 구는 올해 구축 목표인 7개소 설립까지 1개소만을 남겨두게 됐다.

‘송파미래교육센터’는 구가 민선 7기 핵심사업으로 추진하고 있는 자체 교육지원체계인 '송파쌤(SSEM)' 거점시설이다. AI코딩, 3D프린팅, VR 등 4차산업혁명 시대를 대비한 미래산업 교육을 진행한다.

구는 지난해 10월2일 1호 개관 이후 송파미래교육센터의 다양한 교육이 코로나19 상황 속에 교육현장의 큰 호응을 얻어 발 빠르게 6관 개관에 나섰다. 삼성SDS(대표 홍원표)의 청소년 IT교육지원을 위한 기탁금과 하트하트재단(이사장 오지철)의 장소 제공을 통해 조성, 구는 운영비를 지원할 방침이다.

송파미래교육센터 6관은 하트하트재단 1층 및 4층(송이로23길 34)에 총 77㎡ 규모로 조성됐다. 영상미디어실, 창의교육실, IT교육실을 갖추고 관내 지역아동센터, 인근 학교와 연계해 드론, 3D프린팅, 햄스터로봇, 터틀봇, 블록코딩 등을 이용한 사물인터넷 체험과 온라인 영상교육이 진행된다.

특히 장애인, 저소득층 등 교육소외계층을 위한 집중적인 교육을 지원해 교육격차 해소에 힘쓸 예정이다.

프로그램 참여신청은 송파구 교육협력과로 전화문의하면 된다. 센터 운영기간은 코로나19 상황에 따라 변동 될 수 있다.

박성수 송파구청장은 “코로나19로 온라인 수업이 진행되고 있는 교육현장에 송파미래교육센터의 시설과 프로그램이 많은 도움을 주고 있다”면서 “올해 안에 송파미래교육센터를 7개소까지 늘려 한 발 앞서 미래를 준비하며 교육하기 좋은 도시 송파를 만들어 가겠다”고 전했다.

한편, 송파미래교육센터 7관은 오금동 송파청소년미래센터에 조성될 예정이다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr