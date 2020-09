[김맹녕의 골프영어회화] "스노비클럽이 뭐예요?"

오거스터내셔널은 철저한 회원 중심제 골프장이다.

미국은 보수적이고, 배타적인 골프장이 많다.

마스터스가 열리는 미국 조지아주 오거스터내셔널(Augusta National)이 대표적이다. 철저한 회원중심제 운영으로 '스노비클럽(snobby club)'이라는 악명까지 붙었다. 회원 가입은 오직 추천만 가능하다. 초창기 회원 모두 백인 남성, 캐디는 흑인이다. 1990년에서야 처음 흑인을 회원으로 받아들였다. 필자의 2009년 12월 방문 당시 "멤버 동반 없이는 정문조차 통과하지 못한다"고 했다.

모든 회원은 왼쪽 가슴에 클럽 로고가 새겨진 그린 재킷을 입는다. 1949년 마스터스에서 샘 스니드(Sam Sneadㆍ미국)가 우승한 이후 매년 챔프에게 녹색 재킷을 입히는 전통이 이어지고 있다. 회원 300여명은 비공개 원칙에 따라 여전히 베일 속에 가려져 있다. 빌 게이츠 마이크로소프트 창업자와 워런 버핏 등 미국 대기업 CEO와 정치인 등 저명 인사가 대부분이다.

여성은 콘돌리자 라이스 전 미국 국무장관과 사업가 달라 무어 등 2명이 2012년 입회한 게 최초다. 빌 클린턴 전 미국 대통령은 멤버 신청을 했다가 거절당했다. 버락 오바마와 조지 워커 부시 등 역대 미국 대통령 역시 회원이 아니다. 참고로 스노브(snob)는 속물이고, 스노비즘(snobbism)이 속물근성이다. 스노비(snobby)는 신사인 척하지만 허영심 많은 콧대 높은 사람을 말한다.

A: I would like to join your Augusta National Golf Club. How do I apply for membership?(당신이 있는 오거스타내셔널골프장 회원이 되고 싶은데요. 어떻게 신청하나요?)

B: There is no way to apply to join. Augusta National memberships are by invitation only.Everyone must be reviewed by the membership committee(안됩니다. 지원한다고 되는 게 아니고 클럽 초청으로 가능합니다. 모든 예비회원은 멤버십위원회에서 심사를 받습니다).

A: Really, your club sounds very snobby(정말입니까, 당신 골프장은 상당히 배타적이군요).

B: It's true. Even ex-presidents aren't allowed to join(사실입니다. 전직 대통령까지 입회를 허용하지 않았습니다).

글ㆍ사진=김맹녕 골프칼럼니스트





>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.

<ⓒ경제를 보는 눈, 세계를 보는 창 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>