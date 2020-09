진중권, 秋 감싸기 나선 민주당에 "식당서 김치찌개 시켜 먹듯 청탁"

與, 추미애 아들 군 특혜 의혹 두둔…"상식적으로 납득 가능"

정청래 "식당서 김치찌개 빨리 달라고 하면 청탁이냐"

진중권 "잘못해놓고 절대 인정 안 해"

[아시아경제 김연주 기자] 진중권 전 동양대 교수가 9일 추미애 법무부 장관의 아들 군 특혜 의혹을 옹호한 여권을 겨냥해 "민주당 사람들은 평소 식당에서 김치찌개 시켜 먹듯 청탁을 하나 보다"라고 비꼬았다.

진 전 교수는 이날 자신의 페이스북에 올린 글에서 "하여튼 잘못해놓고 절대 인정 안 한다"라면서 이같이 말했다.

앞서 더불어민주당은 8일 추 장관 아들 서 모씨에 대한 군 휴가 특혜 의혹, 평창동계올림픽 통역병 파견 청탁 등 의혹이 불거지자 "야당이 지나친 정치 공세를 펼치는 것"이라며 추 장관을 엄호했다.

특히 정청래 민주당 의원은 추 장관 측 보좌관이 군에 올림픽 통역병 파견 청탁을 했다는 의혹과 관련해 "아들과 보좌관이 친해 엄마가 아니라 보좌관 형한테 '이럴 때는 어떻게 해야 하느냐'고 물어봤다는 것"이라며 "식당에 가서 김치찌개 시킨 것을 빨리 달라고 하면 이게 청탁이냐, 민원이냐"고 반문했다.

이를 두고 진 전 교수는 "대신 잘못이 잘못이 아니게 낱말을 새로 정의하려 든다"며 "사회를 혼탁하게 만드는 자들은 먼저 언어부터 혼란시키려 한다"고 지적했다.

진 전 교수는 지난 7일 올린 글에서도 "서민의 자식은 누릴 수 없고, 상상도 할 수 없는 특권이 저들(여당)에게는 '상식적으로 납득'이 간다는 것"이라며 "권력을 이용해 아들의 휴가를 연장해주고, 동계 올림픽 파견까지 시켜주려 한 것이 집권당 사람들에게는 '상식'이라는 얘기"라고 일침을 가했다.

그러면서 "당정청이 하나가 되어 조국과 그의 가족의 비위를 감싸고 돈 것도 결국 그들에게는 그게 상식이기 때문"이라며 "반칙과 특권 없는 세상을 만들겠다더니, 반칙과 특권이 상식으로 통하는 세상을 만들었다"고 비꼬았다.

