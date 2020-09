"선거 승리위해 무엇이든 할 것" 트럼프, 1억달러 출연 고려

캠프 자금난 보도이어져

트럼프 "자금 충분하지만 무조건 이겨야 한다"

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] "무엇이든 할 것이다" 도널드 트럼프 미국 대통령이 재선을 위해 사재(私財)를 투입할 수도 있다는 의사를 내비쳤다.

트럼프 대통령은 8일(현지시간) 플로리다와 노스캐롤라이나를 방문하기 위해 전용기에 탑승하기 직전 선거운동에 사비를 쓸 것이냐는 기자 질문에 "그래야 한다면 그럴 것"이라고 말했다. 그러면서 "어떤 수를 써서라도 우린 이겨야 한다"고 강조했다.

하루전 뉴욕타임스(NYT)는 트럼프 재선 캠프가 자금난에 봉착했다는 보도한바 있다. 이날 블룸버그통신도 트럼프 대통령이 캠프에 1억달러를 기부하는 것을 논의했다고 전했다. 포브스에 따르면 트럼프 대통령이 보유한 자산은 25억달러로 추산된다.

트럼프 대통령은 "우리는 지난번(4년전)의 마지막 두달 보다 더 많이 가지고 있다. 두배 또는 세배라고 본다. 하지만 필요하다면 개인적으로 내놓겠다"며 "2016년 프라이머리에서 많은 돈을 내놓은 것처럼, 내가 해야만 한다면 그러겠다. 하지만 우리는 4년 전보다 두세 배를 갖고 있기에 그럴 필요가 없다"고 언급했다.

캠프 자금난 보도를 부인하면서도 어떤 수를 쓰더라도 이기겠다는 강력한 의지를 피력한 것으로 풀이된다.

트럼프 대통령은 이후 트위터를 통해서도 "2016년 프라이머리 때 했던 것처럼 만약 더 많은 돈이 필요하다면, 그리될지도 의심스럽지만, 내놓을 것!"이라고 밝혔다. 트럼프 대통령도 이번 선거에 대규모 자금이 투입되고 있음을 시인했다. 그는 트위터에 "우리는 중국 바이러스 처리에 관한 허위 보도와 가짜 뉴스에 대응하기 위해 많은 돈을 썼다"고 공개했다.

재무 보고서에 따르면 공화당 전국위원회(RNC) 등 트럼프 재선 캠프는 지금까지 8억 달러 이상을 지출했다. 바이든 측은 7월까지 4억1400만달러를 썼다.

트럼프 대통령은 지난 대선 과정에서 개인적으로 6600만 달러를 내놨지만, 현직 미국 대통령이 재선을 위해 개인 재산을 내놓는 것은 전례가 없는 일이다.

트럼프 캠프 대변인 팀 머토는 대통령 개인 재산을 사용하는 문제에 대한 검토가 있었는지에 대해서는 언급을 피했다.

그는 다만 "트럼프 대통령의 모금이 기록을 깨고 있다"며 "지금부터 선거일까지지난 대선 때 보다 두 배 많은 (자금) 투입을 할 수 있게 됐다"고 말했다.

조 바이든 민주당 대선후보 캠프와 민주당 전국위원회(DNC)는 지난달 3억6500만 달러를 모으면서 버락 오바마 전 대통령이 2008년 세웠던 한 달 모금 최고 기록인 1억9300만 달러를 뛰어넘었다. 트럼프 캠프 측은 아직 8월 모금 실적을 공개하지 않고 있다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr