이스라엘-UAE, 15일 백악관서 국교정상화 서명

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 미국 백악관이 오는 15일 벤냐민 나타냐후 이스라엘 총리와 빈 자예드 알나흐얀 아랍에미리트(UAE) 외무장관이 참석한 가운데 양국간 국교정상화를 위한 협약 서명식을 연다.

8일(현지시간) 익명을 요구한 백악관 고위 관리는 도널드 트럼프 미국 대통령의 중재하에 이번 협약 서명식이 개최된다고 전했다.

네타냐후 총리도 트위터를 통해 "다음 주 트럼프 대통령의 초청으로 워싱턴DC에 가서 역사적인 행사에 참석하고 이스라엘과 UAE간의 평화 협정을 맺게돼 자랑스럽다"고 밝혔다.

앞서 이스라엘과 UAE는 지난달 13일 미국의 중재로 양국 관계 정상화를 위한 평화협약을 맺고 외교 관계 수립과 다양한 분야의 협력에 합의했다.

미국과 이스라엘은 UAE외에도 중동국가들이 이스라엘과 관계 정상화에 나설 것이라고 예고하고 있다. 이는 트럼프 대통령의 외교치적으로 평가되며 향후 대선 국면에서 트럼프 대통령에 유리한 결과로 적용할 것이라는 예상이 나오고 있다.

