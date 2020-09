뉴욕 한국문화원 5개월만에 재개관

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 뉴욕한국문화원(원장 조윤증)이 오는 10일부터 신종 코로나 바이러스 감염증(코로나19) 사태로 휴관 중인 갤러리 코리아와 도서관을 온라인 예약제로 재개관한다고 8일 밝혔다.

이번 조치는 뉴욕시의 방역지침 완화에 따라 미술관에 대한 규제가 완화되며 메트로폴리탄 뮤지엄, 뉴욕현대미술관 등 뉴욕의 주요 미술기관들이 재개관하는 것과 발맞춘 것이다. 단 관람시간별로 입장 인원이 한정되며 마스크 착용 여부와 발열 검사도 받아야 한다.

지난 3월 막을 올린 직후 코로나19 사태로 연기된 민화 특별전은 10일부터 다음달 8일까지 갤러리에서는 물론 온라인을 통해 재공개된다. 도서관은 비대면 예약 대출 서비스를 통해 운영된다.

뉴욕문화원은 휴관 기간 동안 온라인을 통해 영화 등 다양한 콘텐츠를 제공해 언제 어디서든 한국문화를 편하게 접할 수 있도록 지속적으로 노력해온 데 이어 뉴욕 주요 문화예술기관들의 재개관 이후 안전성 추이를 지켜보면서 대면 서비스 확대를 검토한다는 방침이다.

