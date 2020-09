美시장 안착 넘어 대중가수로…BTS 2주 연속 '핫 100' 정상

'다이너마이트' 발매 뒤 2주 연속 1위한 역대 스무 번째 곡 영예

2주 연속 다운로드 18만 건 이상…4년 만에 나온 기록

비영어권 가수들 애 먹는 라디오 방송에서 선전…10일부터 美 활동

그룹 방탄소년단(BTS)이 2주 연속 미국 빌보드 메인 싱글 차트 선두를 달렸다.

빌보드는 8일(현지시간) 방탄소년단의 ‘다이너마이트(Dynamite)’가 지난주에 이어 금주에도 ‘핫 100’ 1위에 올랐다고 밝혔다. ‘핫 100’은 매주 미국에서 가장 인기 있는 노래 순위를 집계하는 차트. 스트리밍 실적과 음원 판매량, 라디오 방송 횟수 등을 종합해 결과를 낸다. 메인 앨범 차트인 ‘빌보드 200’보다 경쟁이 치열하고 비영어곡 곡에 장벽이 높다고 평가된다.

빌보드가 인용한 닐슨뮤직 데이터에 따르면 ‘다이너마이트’는 발매 2주차(8월 28일~9월 3일)에 미국에서 스트리밍 1750만 회, 다운로드 18만2000건을 기록했다. 데뷔 첫 주(스트리밍 3390만 회·다운로드 26만5000건)보다 각각 49%와 31% 줄었으나 너끈히 정상을 고수했다. 빌보드는 “2주 연속으로 다운로드 18만 건 이상을 기록한 곡은 2016년 9월 듀오 체인스모커스의 ‘클로저(Closer·20만8000건-19만9000건)’ 이후 처음”이라고 놀라워했다.

선두 유지에는 비영어권 가수들이 애를 먹는 라디오 방송에서의 선전이 한 몫을 했다. ‘다이너마이트’는 지난달 31일부터 지난 6일까지 청취자 1600만 명에게 노출됐다. 데뷔 첫 주보다 38% 증가했다. ‘팝 송스 라디오 에어플레이 차트’에서도 두 계단 상승한 18위에 자리했다. 빌보드는 “지난달 21일 원곡과 EDM(일렉트로닉 댄스뮤직)·어쿠스틱 리믹스 버전을 한꺼번에 발매한 데 이어 28일 풀사이드·트로피컬 버전을 추가로 발매한 점이 화력 유지에 주효한 것으로 보인다”고 분석했다.

방탄소년단은 지난달 31일 한국 가수 최초로 ‘핫 100’ 정상에 올랐다. 빌보드 역사를 통틀어 이 차트에 1위로 데뷔한 곡은 ‘다이너마이트’를 포함해 마흔세 곡에 불과하다. 여기서 2주 연속 정상을 지킨 경우는 스무 곡뿐이다. 지난 2월 발매한 정규 4집 ‘맵 오브 더 솔 : 7’ 타이틀 곡 ‘온(ON)’의 경우 발매 첫 주 ‘핫 100’ 4위로 데뷔했으나 2주차에 68위까지 미끄러졌다.

미국 시장 안착을 넘어 대중적 파급력까지 발휘하는 방탄소년단은 10일부터 미국 방송에 출연해 상승세를 이어갈 계획이다. 미국 NBC ‘투데이 시티 뮤직 시리즈’를 시작으로 NBC ‘아메리카 갓 탤런트(17일)’, ‘아이하트라디오 뮤직 페스티벌(19일)’ 등에서 ‘다이너마이트’ 무대를 보인다.

