서울 119구급대, 7개대 63명 증설 … '코로나19' 환자 이송능력 확대

신규채용 소방인력 추가 배치해 14일부터 운영

[아시아경제 조인경 기자] 서울시 소방재난본부가 오는 14일부터 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 대응 현장에 7개 구급대를 추가 배치한다.

소방재난본부는 코로나19 의심환자 이송 등의 구급업무를 수행하고 있는 119구급대원들의 누적 피로도를 해소하고 업무부담을 분산시키기 위해 강남과 영등포, 강북, 양천, 광진, 서대문, 관악소방서 등에 각각 구급대를 충원한다고 9일 밝혔다.

이를 위해 올해 신규 임용자반 교육을 이수하고 현업부서에 발령되는 구급대원 123명 가운데 63명을 구급대에 추가 배치하며, 특히 구급 관련자격 특채자 25명은 곧바로 119구급대 현업부서로 배치하기로 했다. 나머지는 38명은 기존 직원 중에서 구급대 근무 경험 및 유자격자를 뽑아 배치한다.

현재 서울시 119구급대 1대가 담당하는 서울인구는 6만4376명으로, 경기도의 5만2719명보다 많다. 구급대 1대당 출동건수도 10.2건으로 전국에서 가장 많다.

119구급대의 이송 통계를 보면, 지난달 2일부터 29일까지 약 한 달간 서울에선 하루 평균 77명의 코로나19 의심환자와 30명의 확진환자를 이송했다. 이달 7일 오전 7시를 기준으로 서울에서만 코로나19 의심환자 1만4232명을 이송했으며, 이 중 1730명이 확진 판정을 받았다.

이들 코로나 의심·확진환자를 이송하는데 소요되는 시간은 일반 환자보다 평균 24분 더 걸리고, 구급대가 레벨D 방호복을 착용한 상태에서 활동하기 때문에 신체 피로도도 큰 상황이다.

더욱이 환자가 코로나19 의심 증상을 진술하지 않고 119구급대를 이용할 경우, 진단검사 결과가 나올 때까지 구급대원도 격리해야 한다. 격리된 구급대가 처리해야 할 업무는 인근 구급대가 대신해야 하기 때문에 119구급대의 업무 피로도도 증가하고 있는 상황이다.

신열우 서울소방재난본부장은 "코로나19 장기화로 업무 하중이 높은 구급대에 인력을 최대한 투입해 누적된 피로도 해소 등 근무여건 개선을 꾀하고, 궁극적으로 코로나19로부터 시민 안전을 확보하는 데에 만전을 기하겠다"고 말했다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr