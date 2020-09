전북, 코로나19 신규확진자 1명 추가

[전주=아시아경제 호남취재본부 김태인 기자] 전라북도는 8일 오후 코로나19 신규확진자 1명이 추가 발생했다고 밝혔다.

전북 95번 확진자로 분류된 충남 보령군 거주 남성(80대)은 지난 7일 심부전증 시술을 위해 원광대병원에 입원했다가 확진 판정을 받았다.

입원 전 9월 5~6일까지는 집에만 머물렀으며, 7일 오전 원광대병원 순환기과 외래 진료를 받고 심장 관련 검사 후 입원한 것으로 확인됐다. 입원 당시에는 발현 증상이 없었다.

입원 이튿날인 8일 오전 발열 증상이 나타나 코로나19 검사를 했다. 같은 날 오후 16시 30분경 최종 확진 판정을 받아 원광대병원 음압병실에서 입원 치료 중이다.

전북도와 방역 당국은 원광대병원 CCTV를 확인하고, 소독 실시와 의료진 등 접촉자를 파악해 검사실시와 자가격리 조치할 예정이다.

또한, 8월 23일부터 9월 8일 사이 전북 95번 확진자의 핸드폰 GPS·카드사용내역·DUR 및 방문지 CCTV 등을 확인해 추가 동선을 확인하고 즉각 방역 소독을 실시할 방침이다.

