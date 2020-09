"포스트 코로나 韓 경제정책, 재정위기 조기 극복했던 스페인 배워야"

[아시아경제 이기민 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산 이후 재정확장정책이 추진돼 국가 재정건전성이 화두로 떠오른 가운데 유럽 재정위기 당시 빠르게 회복한 스페인의 정책을 주목해야 한다는 주장이 나왔다.

전경련은 2012년 유럽재정위기 이후 재정적자 겪은 포르투갈·이탈리아·그리스·스페인의 7년간 경제 및 재정지표 분석한 결과 스페인은 재정건전성과 기업 활력이 가장 빠르게 회복했다며 우리도 이를 벤치마킹해야 한다고 9일 주장했다.

우선 전경련은 2010년부터 2017년까지 집권한 라호이 총리 정부의 고강도 긴축정책을 스페인 경제 회복의 요인으로 꼽았다. 라호이 총리는 집권 직후인 2010년부터 2014년까지 800억유로(약 110조원) 규모의 긴축재정 정책을 추진했다. 이에 따라 스페인은 국내총생산(GDP) 대비 재정적자 비율을 2012년 -10.7%에서 2017년 -3%대까지 낮추는 데 성공했다.

이를 위해 스페인 정부는 ▲공공투자 14% 축소 ▲지방정부 재정건전화 ▲공무원 임금 5% 삭감 ▲연금동결 및 정년보장, 출산장려금 폐지 ▲실업수당 감축 등 등 고강도 긴축정책 펼쳤다. 또한 부가가치세·자본이득세 인상 및 세금환급 폐지로 세수확대 병행했다. 이 결과 2012년 6월 유럽연합(EU)에서 받은 구제금융 413억유로(약 60조원)를 1년6개월 만에 상환하며 구제금융 조기졸업을 달성했다.

스페인의 친(親)시장 노동정책이 기업 성장과 고용 증대를 불러와 기업 활력을 끌어올렸다고 전경련은 지적했다. 라호이 총리는 2012년 2월 노동유연성 강화, 단체협약체계 개편, 새로운 형태 정규직 신설, 직업훈련 강화 등의 내용을 골자로 하는 노동개혁 정책을 실시한 바 있다.

그 결과 노동시장 경직정도를 나타내는 경제협력개발기구(OECD)의 고용보호법제지수(EPL Index)가 평균치인 2.10보다 높은 2.36을 유지하던 스페인은 노동개혁 직후인 2013년 1.96까지 떨어졌다. 또한 전체 실업률 및 청년 실업률은 2013년부터 지속적으로 감소해 청년 실업문제가 점차 해결되는 양상을 보였다. 특히 2013년 56.2%를 기록한 스페인의 청년실업률은 2018년 35.3%까지 감소했다.

전경련은 코로나19 확산 이후 스페인 경제가 다시 하락세를 보이고 있지만 과거 재정위기를 극복한 사례는 포스트 코로나를 준비하는 한국 경제에 벤치마킹 모델이 될 수 있다고 강조했다. 김봉만 전경련 국제협력실장은 “올해 상반기는 코로나19 사태로 인해 현재 확장재정이 불가피하고 취약계층에 대한 지원이 필요한 상황이지만 재정건전성이 악화되지 않도록 관리해야 한다”며 “스페인의 경험은 긴축재정과 구조개혁을 통해 빠르게 경제회복을 이뤄낸 실증적 사례인 만큼 우리의 포스트 코로나 경제정책에 적극적으로 참고해야 한다.”고 밝혔다.

