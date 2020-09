신민아 "162cm·39kg 저체중 인증…살려고 식욕촉진제 먹는 중"

[아시아경제 김봉주 인턴기자] 아이러브(ILUV) 전 멤버 신민아가 저체중에 시달리는 몸 상태를 공개했다.

신민아는 8일 인스타그램에 키와 몸무게를 잰 사진을 올리면서 "드디어 목표에 가까워지고 있다. 35에서 시작했는데 40키로 넘기고 싶다"고 밝혔다.

사진을 보니 162cm, 39kg의 키·체중으로 신민아가 현재 상당히 마른 상태임이 드러났다.

신민아는 "식욕 촉진제까지 먹으면서 열심히 살려고 힘내려고 하는데 그래도 힘들다"고 덧붙였다.

한편, 앞서 신민아는 아이러브 그룹 활동 당시 괴롭힘을 당해 탈퇴했다고 폭로했다. 이후 극단 선택 시도로 병원에 입원하기도 했다. 퇴원 후에도 우울증, 공황장애, 불면증, 트라우마를 호소하고 있다.

소속사 WKS ENE는 신민아의 주장을 반박하며 허위사실 유포 및 명예훼손 혐의로 고소했다.

김봉주 인턴기자 patriotbong@asiae.co.kr